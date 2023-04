Paratge de Berguedà / Flickr

El Partit Popular (PP) ha decidit no presentar-se a les properes eleccions municipals a la comarca de Berguedà. Tot i haver treballat les últimes setmanes per presentar una candidatura a Berga, finalment s'ha descartat pel fet que cap dels afiliats ha mostrat disposició per ser candidat.

A les eleccions municipals de fa quatre anys, el PP es va presentar en dos municipis de la comarca, Berga i Gironella. A Berga, la candidatura liderada per Joan Antoni López Noguera va obtenir 252 vots, insuficients per aconseguir una cadira al ple de l'Ajuntament. A Gironella, la llista encapçalada per Julio Coll va obtenir 23 vots i tampoc va aconseguir representació.

Aquest any, el PP no presentarà candidatura a cap d'aquestes dues localitats. Tot i que López Noguera encara manté la seva afiliació al partit, s'ha retirat de l'activitat política i ja no actua com a coordinador de la formació a la comarca. Al seu lloc, la tasca recau a Pau Ferran, el candidat del partit a l'alcaldia de Vic.