Rubén Guijarro / Foto cedida per PSC Badalona

Rubén Guijarro Palma (Barcelona, 1982) és l'actual alcalde de Badalona i es presenta a la seva reelecció amb el PSC. Va accedir a l'alcaldia el passat novembre de 2021 després que triomfes la moció de censura contra el popular Xavier Garcia Albiol. Ara intentarà convèncer als badalonins i badalonines de què la seva candidatura és la millor per governar al municipi en els propers quatre anys.

Van arribar a l'alcaldia després d'una moció de censura a Albiol en el 2021. Per tant, han tingut una legislatura més curta. Com la valoren?

Ha sigut només un any i mig. Poc temps per desenvolupar el nostre projecte de ciutat complert, però suficient per poder desencallar molts projectes de ciutat, alguns dels quals feia anys que estaven pendents d'executar. Hem demostrat que quan et dediques en cos i ànima a treballar per millorar la vida de la gent, s'aconsegueix tirar endavant projectes dels quals es portava massa temps parlant i semblaven no arribar mai.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents?

En una ciutat com Badalona, per la seva dimensió, sempre queden accions per tirar endavant. Hem posat al dia sis pavellons municipals i ens queden pendents altres projectes de llarg recorregut, com la conversió de la C-31 o el trasllat de les vies del tren.

Es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Seguir millorant el dia a dia dels nostres ciutadans, des de la seguretat a la neteja, però també encarant i perfilant quina serà la Badalona del 2030. Des de projectes econòmics a mediambientals, passant per les nostres platges i la nostra Serralada de Marina. Badalona ho té tot per guanyar el seu futur i ser una ciutat meravellosa per viure i treballar. Ho té tot per atraure projectes de primer nivell que siguin beneficiosos per a tots i totes. Al 2023 ha de tornar la Badalona de la il·lusió, la Badalona que no deixa passar una sola oportunitat, la Badalona orgullosa que té clar quin paper ha de jugar al món.

Badalona ho té tot per guanyar el seu futur i ser una ciutat meravellosa per viure i treballar.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Seran els veïns i veïnes els que decidiran quin haurà de ser el nostre paper. Nosaltres som una força política capaç de dialogar i pactar per arribar a consensos. Estem satisfets amb el funcionament del govern municipal i després del dia 28 de maig buscarem la manera d'aconseguir que el nostre projecte de ciutat es pugui dur a terme. Badalona necessita estabilitat i nosaltres en serem garantia.

Badalona necessita estabilitat i nosaltres en serem garantia.

A Badalona, un dels problemes era la seguretat. Mostra d'això és que es va reforçar la vigilància nocturna. Com valora la situació actualment?

Hem incorporat, durant aquest darrer any i mig, més de 40 agents al cos de la Guàrdia Urbana, a diferència de l'anterior govern d'Albiol que va ser incapaç d'incorporar cap agent. A banda, en pocs dies incorporarem el servei de serenos durant la franja de nit per millorar la seguretat i el civisme a la ciutat.

L'anterior govern d'Albiol que va ser incapaç d'incorporar cap agent.

El nostres compromís amb la millora de la seguretat és indiscutible. Ens n'hem ocupat des del primer moment i en lloc d'assenyalar problemes com fan altres, em buscar maneres de resoldre'ls. En el proper mandat, si obtinc la confiança dels meus veïns i veïnes, encara treballaré per aconseguir una ciutat més segura, més endreçada, més cívica. És una de les meves prioritats.

Els ciutadans han valorat en els últims mesos de forma positiva la neteja dels carrers. Continua sent un dels punts importants del seu programa?

A l'anterior govern del PP d'Albiol se li va caducar el contracte de neteja. Durant aquest darrer any i mig hem redactat la licitació dels plecs per poder tenir un nou contracte de neteja. A més, preguntarem als ciutadans la seva opinió per poder millorar el nou contracte. A Badalona cal parlar menys i ocupar-se més de les coses importants.

A Badalona cal parlar menys i ocupar-se més de les coses importants.

Un problema que ha ressonat molt en les últimes setmanes ha estat la fuita d'aigua que ha perdurat durant més de 15 anys. Quin serà el procediment per aturar aquest malbaratament d'aigua?

Doncs estem pressionant a la Generalitat de Catalunya, i a l'empresa ATLL, perquè solucioni la fuita d'aigua, des de fa 18 anys, al barri de Canyet. Amb l'actual situació de sequera no ens podem permetre perdre 180.000 litres d'aigua cada dia.