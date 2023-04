Un home vota en unes eleccions. Foto: Europa Press

270,9 euros per regidor i 54 cèntims per vot. Aquests són els imports que els partits cobraran d'Hisenda a les eleccions municipals que se celebraran a finals del mes de maig.

Aquestes quantitats ja apareixen publicades al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) des de dimecres 5 d'abril passat i és la més alta des dels comicis del 2011, fa més d'una dècada. De fet, els imports que Hisenda fa arribar a les formacions està congelat des del 2015.

No obstant això, aquest pagament per vots està condicionat al fet que les formacions obtinguin, com a mínim, un representant al Ple de la localitat on concorrin.

També, i com és habitual, l'Estat subvencionarà als partits, federacions, coalicions o agrupacions les despeses electorals que tinguin per l'enviament directe i personal els votants de sobres i paperetes electorals o de propaganda i publicitat electoral, encara que amb la condició de complir una sèrie de regles.