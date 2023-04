Jaume Graells / Foto Cedida per ERC L'Hospitalet

Jaume Graells Veguin (Barcelona, 1959) ha estudiat Geografia i Història i és el polític que opta a posar fi a l'hegemonia de la socialista Núria Marín a L'Hospitalet de Llobregat amb la seva formació, Esquerra Republicana. De fet, entre 2019 i 2022 va ser regidor del PSC, treballant colze a colze amb Marín, però el maig passat va deixar la militància del partit després de denunciar presumptes irregularitats en el Consell Esportiu de l’Hospitalet. El juliol va donar el salt a la formació groga i va ser escollit cap de llista i alcaldable per ERC.

Com valora la legislatura que ha dut a terme la socialista Núria Marín en els últims 15 anys?

Ens trobem amb un mandat i un lideratge esgotats. Marín porta de regidora des de 1995. Quan acabi aquest mandat complirà 28 anys en el govern municipal i ara es proposa arribar als 32 anys. En qualsevol àmbit professional, acadèmic, social i de la vida en general no és bo romandre tant de temps sense fer canvis en la direcció i en els equips, i en política molt menys. Això es tradueix en esgotament d’idees i projectes, genera desil·lusió i es cau en inèrcies negatives que sovint acaben en males pràctiques, en confondre els interessos particulars amb els de la ciutadania. No és estrany que en aquest context s’afavoreixin xarxes clientelars i es caigui en pràctiques corruptes com finalment ha passat amb els fets que vaig denunciar del Consell Esportiu.

L'alcalde Corbacho sí tenia un projecte clar de ciutat, amb el qual podies estar o no d'acord. Marín no té projecte. Es dedica a improvisar amb ocurrències la majoria de les quals incompleix. I a l'Hospitalet avui es viu pitjor, així ho diu també la ciutadania als darrers baròmetres. Una ciutat més bruta, més massificada, sense espais verds de qualitat, amb una oferta cultural i d’equipament educatius amb moltes mancances, amb un creixement exponencial de les situacions de vulnerabilitat i amb una administració col·lapsada, desgovernada i sense lideratge. D'un alcalde s'espera que, malgrat els contextos que ens toquen viure, sigui capaç de millorar la vida de la gent. I és evident que, després de 28 anys i especialment després d'aquest mandat, necessitem un canvi a l'Hospitalet per revertir aquesta situació.

Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Precisament revertir aquesta situació. Perquè estic segur que a l'Hospitalet es pot viure millor. Amb barris dignes, on la gent se senti atesa i acompanyada, amb equipaments suficients i de qualitat, amb un comerç de proximitat viu i de qualitat, amb carrers ben enllumenats i nets. Carrers que es percebin segurs, amb un canvi de model policial basat en la proximitat, amb una gestió integral de la convivència i amb nous perfils professionals. Una ciutat amb més verd i menys ciment. Amb habitatge assequible i feina per a tothom. Amb un urbanisme al servei de les persones i no de les constructores. I una educació que garanteixi la igualtat d’oportunitats, amb una oferta cultural de qualitat a l’abast de tothom. Una ciutat on ens sentim lliures i es respectin els nostres drets. Amb tolerància zero davant de violència masclista. Amb hàbits de vida saludables on l’esport de base sigui prioritari. Amb una administració eficient que serveixi a la ciutadania i no a l’inrevés.

Menció apart i amb més concreció, en aquest mandat també tocarà seguir treballant per fer realitat les dues grans transformacions urbanístiques de la ciutat. El soterrament de les vies del tren i de la Granvia que són una gran oportunitat, si es fan les coses bé, per a la cohesió social i territorial. Tot i això, no podem enganyar la ciutadania generant falses expectatives respecte als terminis que, en tot cas, no els veurem traduïts a realitat en el proper mandat. Qui digui el contrari menteix.

En el nostre programa electoral, presentem propostes concretes per avançar en tots i cadascun d’aquests àmbits. Plantegem què volem però també com ho farem per aconseguir-ho. I ens comprometem a fer realitat tot el què proposem. Acomplirem el programa electoral. Cosa que altres no poden dir en absolut. D’aquest tema ja parlarem durant la campanya.

Sota la seva opinió, què és el més urgent que cal millorar a L’Hospitalet?

Cal una resposta urgent davant les situacions de vulnerabilitat i la situació de col·lapse a l'administració municipal. Però per mi hi ha també tres àmbits claus més concrets on millorar: la situació de massificació i la proliferació dels infrahabitatges, la neteja, i la percepció de seguretat. Com dèiem en una campanya recent, ens calen barris dignes i carrers segurs.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Em veig sent l’alcalde de l’Hospitalet, governant i liderant aquesta ciutat perquè s’hi pugui viure millor. Em sento personalment capaç, amb idees clares, amb molts projectes i amb una visió molt clara de cap a on ha d’anar la ciutat, i tenim un equip preparat per governar i amb un programa de govern sòlid. I no ho volem fer sols. Des de l’Ajuntament sol no ens en sortirem. Això és el que li ha passat al govern de Núria Marín. S’ha aïllat. L'Hospitalet se li fa gran, per això el vol petit, a partir del control ferri i limitant l’exercici de ciutadania.

Comptem amb tota la ciutadania, i amb tothom que vulgui sumar, que comparteixi el nostre projecte progressista, transformador i de canvi que necessita l'Hospitalet. Aquest és el plantejament de la nostra candidatura oberta i plural, ho hem demostrat amb la suma d'Esquerra Republicana i EUiA, i també amb el suport de la plataforma cívica Gent pel Canvi.

Quines institucions ha notat que han estat més a prop del seu govern? I més allunyades?

La complicitat de les institucions i dels governs no l’has d’esperar. Te l’has de guanyar. Cal lideratge des de l'Ajuntament per captar totes les complicitats possibles. I això ara no passa.

En el passat va donar-se de baixa del PSC al denunciar la corrupció per presumptes irregularitats en el Consell Esportiu de l’Hospitalet, tot i que després s’ha acabat arxivant la causa. Què li sembla aquesta decisió judicial? S’arrepenteix d’haver-ho denunciat?

En absolut. No s’ha arxivat la causa. El procés judicial està en fase d’instrucció i de fet el fiscal en una peça separada va demanar més de 4 anys de presó per a dos dels regidors denunciats pel fet que un li va pagar a l’altre una indemnització de 47.000 € per després ser contractat com assessor a nòmina de l'Ajuntament amb el vistiplau de la pròpia alcaldessa.

Precisament aquest febrer ha fet tres anys que vaig informar a l'alcaldessa Núria Marín de les greus irregularitats en la gestió del Consell Esportiu, i seguim esperant que doni explicacions a la ciutadania. El cas de corrupció sistèmica del Consell Esportiu posa en evidència que més que un canvi de govern a la nostra ciutat ens cal un canvi de règim, per aprofundir i eixamplar la democràcia. Per això no em penedeixo en absolut d’haver-ho denunciat. Estic molt orgullós d’haver estat a l'alçada de la meva pròpia dignitat i del que es mereix la ciutadania de l'Hospitalet.

Un dels projectes més ambiciosos de L’Hospitalet és el soterrament de les vies perquè el municipi es converteixi en un ‘descongestionador’ ferroviari. Què suposarà això per la ciutat?

No és cert que les vies del tren es soterrin en el proper mandat. Faig aquesta afirmació, així de clar i contundent, malgrat que Núria Marín en la seva particular campanya electoral sufragada amb fons públics ha donat a entendre la imminència de les obres. Tenir un projecte bàsic, encara sense signar, no es garantia de res. Cal aprovar el projecte executiu, cal licitar i adjudicar l’obra i cal el compromís de futurs governs en aquesta qüestió. Nosaltres, des de l’Alcaldia, pressionarem tot el que calgui perquè aquesta obra tan necessària per Catalunya i per l'Hospitalet es faci realitat. Ara bé, no guanyarem res fent politiqueig de baix nivell i electoralisme barroer, repetint promeses incomplertes com fa Núria Marín, en un tema tan important com aquest.

Creu que a L’Hospitalet se li ha tret tot el potencial que té com a ciutat?

Aquesta és una gran ciutat. Amb molts problemes i necessitats però també amb moltes fortaleses derivades del potencial de la seva gent i de la seva situació estratègica de centralitat.

Ara bé, no es tracta només de treure tot el potencial que sens dubte tenim, la pregunta és si amb les nostres fortaleses hem estat capaços de donar respostes a les necessitats de la nostra gent i de generar oportunitats per viure millor a la nostra ciutat. I això en els darrers anys no ha passat, malgrat els relatius èxits del nou l'Hospitalet del Districte Econòmic i la Granvia. Veiem com impera un urbanisme estrictament economicista que pretén compensar les mancances socials amb les plusvàlues generades, el mateix model paternalista i assistencial d'Ayuso i Almeida. Això no és progressista ni transformador, abandona els barris que continuen degradant-se. O abordem polítiques transformadores, amb un urbanisme inclusiu i social a tots els barris, amb una visió de “l'Hospitalet sencer”, o els ingressos que s’obtinguin amb un model urbanístic excloent i especulatiu sempre seran insuficients. En el fons parlem de dos ciutats que no es miren, que van a dues velocitats. Aquest és el principal fracàs de Núria Marín, i això és el que jo em proposo revertir a partir d’aquest mes de maig. Perquè a l'Hospitalet es pot viure millor.