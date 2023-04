Lluc Salellas. Foto: Guanyem Girona

Lluc Salellas (Girona, 1984) és periodista i politòleg i, actualment, cap de l'oposició a l'Ajuntament de Girona. La seva trajectòria política és de més d'una dècada, no només a la seva ciutat, sinó també al Parlament de Catalunya, tot i que també ha publicat 4 llibres.

Com valora la legislatura que acaba?

Aquesta ha sigut una legislatura marcada per la pandèmia, evidentment, i, en clau local, per la manca d’un lideratge i d’un projecte de ciutat al capdavant del govern de Girona. S’ha notat la poca presència de l’alcaldessa, més pendent del seu rol de diputada a Barcelona. Alhora, mentre el món i el país han avançat a Girona hem viscut un procés d’estancament, de manca d’idees i d’incapacitat d’innovació afegit a una dificultat creixent per poder desenvolupar la vida com a conseqüència de l’encariment del preu de l’habitatge.

Fins ara ha estat cap de l’oposició. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Com deia fa un moment, l’habitatge públic i accessible serà l’eix central de la nostra proposta per a la ciutat. Volem que la gent no hagi de marxar de Girona, com passa avui en dia. Però també volem posar el focus en temes com són la transformació urbanística i de mobilitat per fer front al canvi climàtic i que alhora signifiqui un canvi cap una ciutat més habitable i l’aposta per la indústria, l’agricultura, el comerç, la recerca, amb la Universitat al capdavant, i l’economia social i cooperativa deixant de banda el monocultiu turístic que ha promogut Junts els últims anys. Finalment, una gestió més propera, on no hi hagi desigualtats entre barris i on la cultura i l’educació guanyin pes, és indispensable.

Al seu parer, què és el més urgent que cal millorar al municipi?

He parlat d’alguns temes que són urgents i capitals per nosaltres, però estic més enllà de tots els canvis de polítiques a fer hi ha una urgència clara i és que l’Ajuntament tingui la capacitat d’atendre, escoltar, respondre i proposar sobre tot allò que avui els gironins i gironines plantegen. Hi ha una sensació generalitzada que els últims anys el govern de Junts i Esquerra s’ha anat fortificant i que amb l’Ajuntament tot és molt difícil. I això, si som l’administració més propera al ciutadà, és inadmissible. És urgent una nova governança a la ciutat.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Estem convençuts que guanyarem les eleccions municipals. Difícilment, però, aconseguirem cap majoria absoluta i per tant, hi haurà d’haver pactes postelectorals. Uns pactes, ja siguin de govern o de suport per temes concrets, que els farem sempre en base a un programa i a una proposta per a la ciutat. Girona es mereix que es governi pensant 100 per cent en la ciutat i l’àrea urbana.

Marta Madrenas plega i la substitueix Gemma Geis. Considera que li falta experiencia en el món local?

Que a Gemma Geis li falta experiència en el món local és un fet objectiu. La política municipal és una política molt soferta, de minut a minut, de trepitjar carrers, de conèixer gent, places, problemàtiques, i solucions molt diverses i transversals. És de tu a tu. I això no s’aprèn d’un dia per l’altre. I menys per una candidata que porta des del 2017 al Parlament centrada en la política nacional i que ha fet molt poca vida social i política a la ciutat.

La darrera dècada llarga, Girona ha estat un feu de partits de la dreta catalana. Per què cal un canvi?

Cal recordar que fa quatre anys ja hi havia una majoria per fer possible el canvi en clau republicana, progressista i transformadora però ERC va preferir no apostar-hi i va acabar donant suport a Madrenas. Girona té un component independentista i progressista molt clar. I això, sincerament, pensem que es veurà el 28 de maig. Dit això, cal un canvi perquè 12 anys després de governs de CiU i de Junts, toca iniciar un nou cicle, amb noves idees i propostes que posin la majoria al bell mig de les polítiques municipals.