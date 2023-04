Eleccions / @EP

El Departament de Presidència ha posat en marxa un web específic, locals2023.cat i aran2023.cat. En el web electoral es recull tota la informació d’interès relacionada amb els processos electorals que són competència de la Generalitat de Catalunya: les eleccions al Conselh Generau d’Aran, a la presidència de les entitats municipals descentralitzades i als consells comarcals. A més, també inclou informació genèrica sobre els principals aspectes de les eleccions municipals, que es completa amb enllaços al web electoral del Ministeri de l’Interior en tant que administració convocant.

El web informatiu s’adreça principalment als electors i a les formacions polítiques. S’hi pot trobar el calendari electoral, la normativa que regeix aquests processos electorals i la informació més rellevant sobre les eleccions, com la relativa a l’administració electoral.

Accedint-hi, els electors podran resoldre qualsevol dubte relatiu a les diferents modalitats de vot presencial o per correu, a la constitució i funcionament de les meses electorals i als horaris i locals de votació del dia 28 de maig. S’inclou, en particular, informació relativa als mitjans que es posen a disposició de les persones malaltes o amb discapacitat, per tal que puguin exercir el seu dret de vot en igualtat de condicions.

També s’inclou un apartat específic per a les formacions polítiques, amb informació general sobre com concórrer a les eleccions, des d’on partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions podran descarregar els diferents impresos electrònics per a poder presentar una candidatura.

Els continguts s’aniran actualitzant, al llarg del procés electoral, amb recursos divulgatius i dades per a la recerca, els acords emesos per les diferents juntes electorals, les candidatures proclamades i, finalment, amb la difusió dels resultats de la votació del 28 de maig.

El web electoral està disponible en aranès, català i castellà. També es pot accedir al web locals203.cat i aran2023.cat a través d’un destacat del web eleccions.gencat.cat