Foto: PSC

El candidat socialista a l’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni,ha presentat el seu programa internacional per a la ciutat a Brussel·les, on ha mantingut contactes amb diferents autoritats i on ha defensat la necessitat que Barcelona torni a tenir un “paper actiu i de lideratge” en el marc europeu. En aquest sentit, ha afirmat que, si és escollit alcalde “posarem fi a aquest període d’absència del paper institucional a la UE que ens correspon i superarem la visió conflictiva que ha marcat els últims anys en la relació entre Catalunya i Barcelona amb Europa”.



En una compareixença davant eurodiputats i a preguntes dels periodistes, Collboni ha demanat a la resta de candidats i candidates “contenció en les declaracions sobre pactes i més explicació de les seves propostes per a la ciutat”. A més, ha afegit que “estem en un moment en què el debat electoral sembla que se centra en la dicotomia entre passat i futur, entre dues persones que ja van tenir la seva oportunitat i algú que irromp amb noves iniciatives. Reto el candidat de Junts a venir a Brussel·les a defensar Barcelona, no a demanar permís a Puigdemont”.



UN NOU MARC DE RELACIÓ AMB EUROPA



L’alcaldable del PSC ha mantingut diferents trobades en una jornada intensa en què s’ha reunit amb el vicepresident del Parlament Europeu i copresident de l'Intergrup LGTBI, Mar Angel; amb la presidenta del Grup S&D al Parlament Europeu, Iratxe García Pérez; i amb l’alcalde de Brussel·les, Philippe Close. Collboni ha estat acompanyat entre d’altres pel vicesecretari general adjunt de la delegació socialista espanyola al Parlament, Javi López, a qui Collboni ha agrait la seva tasca de defensa dels interessos de Barcelona a Brussel·les i ha remcarcat l'avantatge de pertànyer a una gran familia política tant rellevant a Europa com la dels socialistes europeus de la qual formen part primers ministres i presidents com els d'Espanya, Alemanya o Portugal.



Aquests contactes han servit a Collboni per posar en relleu el paper que històricament ha tingut Barcelona en l’àmbit de la UE i que ara vol recuperar “després d’un període trist i decebedor”. Per això, ha dit, “Barcelona ha de tornar a estar a Brussel·les, per recuperar el rol geopolític en el marc euromediterrani que ja va tenir en el passat i també per aprofitar millor els recursos en favor dels dos grans reptes que tenim per endavant, la transició ecològica i la transició digital”.

PLA PER A L'AGENDA INTERNACIONAL DE BARCELONA



L’alcaldable socialista ha viatjat a Brussel·les per presentar el seu programa internacional per a Barcelona, un pla pensat amb el doble objectiu de recuperar la capacitat de lideratge al món de Barcelona i, alhora, augmentar les oportunitats per als barcelonins i barcelonines a partir de la internacionalització de l’economia de la ciutat.



Barcelona ha tingut tradicionalment una marcada vocació internacional que ha permès situar-la com a referent en els àmbits urbanístic, cultural, esportiu, científic i diplomàtic. Aquesta agenda ha tingut un retorn clar cap a la ciutadania, amb oportunitats laborals, educatives i de projecció internacional clares que cal tornar a impulsar.



En aquesta línia, el Pla per a l’Agenda Internacional de Barcelona del PSC contempla les següents propostes:



1. Creació d’un Comitè de les Ciutats. El segle XXI és el segle de les ciutats, per això en el marc d'una futura reforma del Tractat Europeu, caldrà articular els instruments perquè les ciutats estiguin presents en el marc de decisió de la Unió Europea.



2. Commemoració del centenari de l’Exposició Universal del 1929 amb un gran esdeveniment, trobada de ciutats líders que fan front als reptes de la transició digital, el canvi climàtic i lluita contra les desigualtats socials.



3. Reactivació del rol de Barcelona com a ciutat mediterrània, per afavorir el diàleg i la cooperació en aquest àmbit de desenvolupament.



4. Impuls d’un calendari de grans esdeveniments internacionals, de la mà dels agents econòmics de la ciutat, per continuar atraient fires i congressos en els àmbits mèdic i científic, cultural o creatiu, així com la celebtració de grans cites esportives.



5. Desplegament de l’Agenda Europea de Barcelona, en el marc de la presidència espanyola de la Unió Europea. També es contempla la celebració de reunions ministerials a la ciutat.



6. Obertura de les noves ‘Antenes Barcelona’ en ciutats o territoris estratègics del món i d’especial interès per a Barcelona, en col·laboració amb les oficines d’Acció i l’ICEX.



7. Presentació de la candidatura de Barcelona per ser la ciutat convidada en la Fira Internacional del llibre de Guadalajara (Mèxic) de cara a donar un nou impuls a la capitalitat editorial i cultural de Barcelona, estretament vinculada a la narrativa hispanoamericana.



8. Ampliació de l’activitat del Barcelona Internacional Welcome Desk. A partir d’acords amb organismes com la Unidad de Grandes Empresas (UGE) i la Oficina Nación Emprendedora (ONE) del Govern d’Espanya, i amb la Generalitat de Catalunya, per facilitar l’aterratge d’inversions, emprenedors, i oportunitats laborals.



9. Impuls a la transformació de l’Aeroport del Prat en un aeroport intercontinental, en compliment de l’acord assolit entre el PSC i el Govern de la Generalitat.



10. Promoció d’un pla conjunt amb CDRA que permeti multiplicar la connectivitat aèria de l’Aeroport del Prat establint noves rutes amb Àsia, Amèrica i Àfrica.