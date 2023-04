Moret: “En aquesta legislatura hem estat com sempre al costat de la gent”. Foto: Catalunya Press

Nascuda a Barbastre, però santboiana d'adopció, Lluïsa Moret ha destacat al llarg de la seva trajectòria política com una persona amb una gran voluntat de servei públic de contribuir a la millora de la vida quotidiana de la vida dels santobians.

Ara s'enfronta a un nou repte electoral que li permeti reeditar, per tercera legislatura consecutiva, com a líder del govern municipal de Sant Boi, al qual va arribar com a alcaldessa a mitjans del 2014. Nou anys després, Moret fa un balanç positiu del seu pas per l'Ajuntament, per a qui ha treballat amb la intenció de contribuir al creixement de Sant Boi. municipi a què s'unida personalment.

Com ha anat aquesta legislatura al capdavant de l'Ajuntament de Sant Boi?

Ha estat una legislatura especialment marcada per la COVID. Tots els projectes que teníem previstos per mandat, fins i tot la gestió pressupostària, òbviament han hagut de ser reorientats i redefinits segons l'impacte social i econòmic de la Covid a la ciutat. Hem pogut acabar alguns projectes que ja estaven iniciats com ara les piscines i el parc aquàtic, que es van finalitzar just eb ek 2020, així com reurbanitzacions que teníem en espais com la Plaça de la República, és a dir, una part de la millora de l'espai públic que teníem previst.

Hi ha hagut altres grans projectes com el replantejament del Poliesportiu de la Parellada, que és un poliesportiu referent a la nostra ciutat, no s'han pogut fer encara que necessita una remodelació.

Hem estat com sempre, al costat de la gent, i sobretot amb aquells més afectats per la Covid: sectors econòmics i famílies. Avançat molts recursos i reutilitzat el pressupost amb tota mena d'ajuts i projectes per acompanyar, per una banda, les famílies més vulnerables i més impactades durant la Covid, amb ajudes directes, però també a través del projecte de futur, per exemple, hem destinat més de 700.000 euros en ajudes directes a petits comerciants i PIMES de la ciutat als sectors més impactats perquè pogués ser una injecció econòmica amb les seves iniciatives comercials per tirar endavant i sobreviure a l'impacte de la Covid.

Per tant, allò que hem fet és estar al costat de la gent, intentant pal·liar aquests impactes més durs i complexos de l'emergència sanitària, intentant finalitzar i transformant la ciutat amb aquells projectes que ens ha permès el context de pandèmia.

Entre les iniciatives innovadores que heu fet lligades a la pandèmia i la postpandèmia, com el projecte davant del cóvid persistent. Parla'ns una mica d'aquest projecte, perquè és únic a tot el Baix Llobregat

Per nosaltres les polítiques locals tenen rostre de persona, i que per això hem posat les persones al centre. Tenim constància que hi ha hagut moltes persones afectades per la Covid, que més tard, els efectes de la Covid persistent estan distorsionant la seva vida quotidiana, impactant molt, sobretot en els aspectes sanitaris, de mobilitat i emocionals. Com que a més tenim una relació estreta i una aliança estratègica amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, ens van proposar la possibilitat de crear aquest grup de suport de persones afectades pel Covid persistent , com un grup experimental i pilot que es pogués transferir a altres unitats territorials si funcionava.

Com a Ajuntament, com sempre, vam estar atents i ens va semblar una experiència magnífica. De la mà de l'Hospital Sant Joan de Déu, hem posat en marxa aquest primer grup de Covid persistent on hi ha pacients diagnosticats amb aquest trastorn i on es treballen aspectes emocionals i hàbits saludables que poden fer millorar a mitjà termini la qualitat de vida de aquestes persones.

La valoració directa de les persones que participen en aquests grups és molt positiva i creiem que el resultat final, que avaluaran els experts que ho impulsen serà positiva. Tenim la confiança que aquesta experiència pilot serveixi per a altres territoris i es pugui estendre.

Altres dels projectes aprovats aquesta legislatura han estat potenciar la formació, com és el cas del Campus d'infermeria. Què suposa per a Sant Boi?

Aquest projecte neix d'una aliança local amb agents que treballen al territori, en aquest cas també ve de la mà del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Aquesta formació s'ha traslladat a Sant Boi, i el que és una bona notícia és que ampliem la formació universitària a la ciutat. Sant Boi ha apostat sempre pel coneixement i la formació diversa per oferir més oportunitats i ampliar l'oferta formativa de la ciutat. Això és el que ha fet aquest nou campus, on s'ha iniciat aquesta nova oferta de l'Escola Universitària d'Infermeria.

De la mà de Sant Joan de Déu volen ampliar aquesta oferta formativa amb cicles de formació professional al sector sanitari. Per tant, tindríem una oferta molt completa a diferents lògiques, la universitària i la professional, en un sector com el sanitari que amplia les oportunitats per als nostres joves, però que a més genera a Sant Boi més de 7.000 llocs de treball. Per tant, és un sector molt important perquè genera ocupació, feina digna i activitat econòmica, per la qual cosa estem molt contents amb aquesta oferta formativa a la ciutat.

“El sector logístic és molt important per a la nostra ciutat”. Foto: Catalunya Press

El sector logístic és important per a la ciutat. La ministra, Raquel Sánchez, va anunciar a la vostra primera fira logística l'aprovació del projecte de remodelació de la rotonda de l'autovia B-25 i que és un problema de circulació. En quina fase es troba el projecte?

Per nosaltres el sector logístic és molt important. Vam tenir la primera fira de logística a la ciutat, amb la presència de la ministra i tot el teixit productiu i empresarial de la ciutat, que és referent al món de la logística. Per tant, òbviament és un sector on apostem, no només des de la lògica de l'activitat econòmica, sinó també en el de la formació i capacitació de persones que puguin optar a treballar en aquest sector.

Una de les infraestructures pendents a la nostra ciutat, que no només afecta el nostre municipi, sinó que és un projecte de país. Es va quedar parada just als afores de Sant Boi, per la qual cosa dificultava les nostres sortides i entrades de la ciutat, generant també col·lapses a les hores punta. Aquesta variant ha de connectar la B-32 i el cinturó del litoral, per la qual cosa ha de facilitar la mobilitat en aquest punt, no només de Sant Boi, sinó també de la comarca i també del Delta, i que alliberarà la rotonda de la Parellada de els col·lapses, ajudant els santboians i santboianes a les vies ràpides.

És una infraestructura que estem reivindicant des de fa molt de temps i que és molt complexa, però que s'ha iniciat i reprès en diferents etapes. Ara estem molt contents perquè hi ha un ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana que es va comprometre des del primer moment a tirar-lo endavant. El projecte està gairebé ja adjudicat, s'han fet tots els passos, dedicant 70 milions d'euros dels pressupostos nacinals. S'ha aprovat el projecte de terminació i tot el procediment administratiu, amb la licitació, i ara estem en el procés d'adjudicació, al qual s'han presentat diverses empreses. Estan treballant tècnicament des del ministeri perquè les properes setmanes es produeixi l'adjudicació definitiva a l'empresa que ha d'assumir les obres. Per tant, ens trobem a la fase final del procediment administratiu, en què, pel calendari que tenen al ministeri, hauria de començar les obres el mes de juny de 2023.

"La gent que es vol comprar un cotxe ve a Sant Boi"/ @Vilapress

A la passada Fira de La Puríssima vau fer una gran aposta pel sector de l'automoció. Com ha estat l´acollida d´aquesta experiència d´ajuntar tots els concessionaris de Sant Boi mostrant tots els models de cotxes elèctrics del mercat?

La Fira de la Puríssima és la nostra festa dhivern. És una fira emblemàtica que té més de 70 anys, que ha evolucionat des dels seus orígens agraris fins a ser un aparador de tota l'activitat empresarial i econòmica de la ciutat. El sector de l'automoció, però sobretot el sector de la comercialització de l'automoció és un sector molt arrelat a la nostra ciutat i molt ampli, ja que dins l'àrea metropolitana sud som el centre neuràlgic de l'oferta d'automoció de tot el sector metropolità , ja que tenim a la ciutat ubicades a totes les marques del sector. La gent que es vol comprar un cotxe, ve a Sant Boi.

Ha estat una bona notícia que s'organitzessin en una entitat, que aposti per Sant Boi com a centre neuràlgic de comercialització, ara vinculat a la mobilitat sostenible. La mobilitat sostenible passa ara pel vehicle elèctric i la comercialització. Per això van voler tenir presència d'una manera molt important i utilitzar la Fira de la Purissima per ser aquest gran aparador com a entitat activa que aposta per Sant Boi, i tenir una mostra àmplia dels vehicles que són al mercat des de la perspectiva de la mobilitat sostenible. Va anar molt bé, ja que van passar moltes persones i va tenir un gran impacte directe de vendes, però també de visites de gent interessada que després va acabar acudint als concessionaris.

Per què decideixes tornar a presentar-te com a alcaldessa?

El meu vincle amb Sant Boi és inqüestionable, és la meva ciutat, la de la meva família i del meu fill. Tinc un vincle afectiu i familiar amb Sant Boi molt important. Per tant, treballar i servir Sant Boi, des de la concepció que tinc que sóc una servidora pública em fa mantenir molt viu el compromís amb la meva ciutat. M'intersa molt de continuar generant noves oportunitats i nous projectes per a Sant Boi i la seva gent. És veritat que aquest ha estat un mandat molt impactat per la Covid, amb molts projectes que teníem en cartera que no hem pogut desplegar, per això m'agradaria seguir comptant amb el suport dels veïns i veïnes de Sant Boi per treballar per la ciutat i recuperar aquests grans projectes. A més, he comptat amb la confiança dels meus companys de l'agrupació socialista de Sant Boi i molts veïns i veïnes que m'ho han expressat a través dels més de 2.600 avals recollits al carrer, perquè creuen que sóc la persona que pot continuar liderant un projecte que continuï transformant Sant Boi. Això em dóna molta força, confiança i il·lusió.

Parlant dels projectes que no s'han pogut fer. Quins projectes recuperareu per a la següent legislatura?

Hi ha molts projectes, uns vinculats a canvis físics de la ciutat i altres a continuar treballant per generar oportunitats i futur a la nostra ciutat. Òbviament tenim pendents processos de millora de lespai públic i reurbanització de carrers i entorns dels barris. Un exemple és la reurbanització del Carrer Balmes , que el reurbanitzarem sencer, convertint-lo en un gran boulevard i un gran espai públic de màxima qualitat per als veïns del barri.

Hi ha dos projectes molt importants que tenen a veure amb dues polítiques fonamentals, molt importants per a la cohesió social de la nostra societat. Una de relacionada amb l'esport, que és un instrument magnífic que té a veure amb la qualitat de vida dels veïns i veïnes per fomentar i promoure hàbits saludables, però també per generar cohesió social. Tenim pendent la remodelació del poliesportiu de la Perallada. L'objectiu és convertir aquell entorn en un gran pool d'oferta esportiva familiar i comunitària per a la ciutat, on el centre neuràlgic sigui el poliesportiu, que serà nou, però que també s'ampliï l'oferta oberta a la ciutat i als veïns i veïnes.

També és molt important la cultura, i un eix fantàstic en què també se sustenta l'activitat creativa, la cohesió social i la inclusió és l'Ateneu. Estem treballant en un projecte perquè l'antic Ateneu Santboià esdevingui un punt de referència de la cultura i de la promoció cultural, de la creació cultural i de la formació cultural de la nostra ciutat. És un dels projectes que ens agradaria que fos el centre del nostre mandat. Estem treballant i volem treballar-ho amb el teixit social i cultural de la nostra ciutat i els amics de l'Ateneu per convertir aquest antic Ateneu, història de la nostra ciutat, en aquest pool de la cultura.

A més de la cultura tenim el projecte de la creació de la biblioteca del barri de Mariano . És una reivindicació històrica. Ara sí que hem pogut adquirir un solar, malgrat que és un barri dens amb dificultat per trobar sòl disponible per impulsar equipaments públics.

Les polítiques són les que posen al centre les persones. Volem continuar, i dedicarem molts recursos, a impulsar aquestes polítiques per garantir la cohesió social i oferir oportunitats, ajudant les famílies més vulnerables. Per nosaltres les polítiques que tenen al centre els joves, són fonamentals. Hem dirigit molts recursos a les polítiques de joventut per garantir que els joves tinguin oportunitats formatives, de cara a la feina, perquè millorin les seves oportunitats laborals, però també en polítiques d'accés a l'habitatge. Òbviament, hem fet coses per treballar i betar per l'estabilitat emocional dels nostres joves.

Hem invertit molts recursos, per exemple, per ajudar els nois i noies quan parlàvem del COVID, impactats emocionalment per la pandèmia. Tots tenim encara a la retina els impactes emocionals que estan tenint els nois i noies i els i les adolescents al nostre país. Sant Boi ja porta molt de temps treballant per evitar això, acompanyant els nois i noies de la nostra ciutat.

Dins del cicle també parem atenció a l'altre extrem, la gent gran, sobretot amb la solitud no desitjada.

"Estem en un moment on el que passa a nivell global incideix directament a la vida quotidiana de la gent". Foto: Catalunya Press

Tens la capacitat de tenir una visió general i local, alhora, per les responsabilitats que has assumit dins del PSC i en entitats supramunicipals. Què diries a les persones que no entenen el paper d'aquestes entitats dins el món local?

En aquests moments mai no hi havia hagut una relació tan directa entre el que passa a nivell global i el que passa a nivell local. Mai com els grans impactes globals a nivell internacional no tenen tanta relació amb la vida quotidiana de la gent. La pandèmia i la guerra d'Ucraïna han estat dos exemples clars. És molt important mantenir l'equilibri entre la mirada estratègica i veure com abordar estratègicament grans decisions que tenen a veure amb les ciutats però també amb una mirada més supramunicipal. És molt important fer-ho compatible, no només amb les polítiques locals , sinó de barris i de proximitat real, cosa que passa al carrer ia les vides quotidianes de la gent.

Els alcaldes i alcaldesses que ens dediquem a les institucions de proximitat hem demostrat, i cada cop és més necessari, tenir aquesta doble mirada, sinó és difícil donar respostes de debò que resolguin els problemes. Hem d'encaixar i mantenir un equilibri amb ser capaços de mirar i encaixar un projecte de ciutat amb els grans projectes globals com són les agendes 2030 . Hem d'estar atents sempre a les necessitats reals Aquests ens supramunicipals, en els quals normalment estem representats alcaldes i alcaldesses, som capaços de posar-nos ràpidament d'acord i posar-nos a disposició de les realitats locals.

La Diputació de Barcelona és al servei dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona. Els ajuntaments han de ser la punta de llança dels ecosistemes locals, perquè no tot passa pels ajuntaments, sinó que als territoris hi ha agents socials i econòmics i del teixit associatiu local que també ha de treballar en aquesta vertebració local. L'Ajuntament és peça fonamental, però no és l'única. Si els ajuntaments no som capaços de generar aquestes dinàmiques i aliances amb els territoris tampoc no aconseguirem transformar les coses.

Sant Boi sembla tenir una relació molt bona amb tot aquest teixit de què parles?

Quan parlem dels projectes estratègics, cal que siguin de ciutat, no de l'Ajuntament. Els projectes de l'Ajuntament no serveixen si no tenen una mirada i una concepció global de ciutat. L'Ajuntament ha de treballar dia a dia i generar aquests bonics climes de treball, consens i d'acord amb la resta d?agents socials i econòmics del territori. Treballem amb tot el teixit productiu, associacions, entitats, comerç local i tot el teixit educatiu, amb tots els campus universitaris de la ciutat, com els de Sant Joan de Déu o la UNED.

Si no som capaços de generar dinàmiques en què tinguem un objectiu comú, que és Sant Boi, millorar la ciutat, posant-la al mapa, no ens en sortirem. Això només es fa anant junts. Els projectes unipersonals o que només tenen una mirada no tenen èxit.

Com és la relació de Sant Boi amb altres administracions com ara la Generalitat o l'Estat?

Sempre hem treballat per tenir una bona relació institucional . Hem de tenir-ho. És absolutament necessari que generem espais de coordinació, col·laboració i complicitat amb tots els nivells de l'administració pública, amb tots els nivells, des de la Diputació a la Generalitat o l'Estat.

Necessitem tots per generar aquests canvis i transformacions que Sant Boi necessita. Cadascú té les seves competències i necessitem treballar amb aquesta lògica i mirada integral d'anar junts amb el mateix objectiu. Ha estat un exemple la pandèmia. Vam posar per davant els interessos de la ciutat i l'interès general davant dels interessos partidistes i particulars. Això hem reclamat a la Generalitat. Des de la lleialtat institucional i des del treball conjunt per tenir els millors recursos per cobrir les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes. Ho hem treballat a Sant Boi, i és un bon exemple que el pacte de xoc va sortir per unanimitat amb totes les forces polítiques del consistori.

Amb l'Estat demanem el mateix. Estem treballant amb el ministeri de Defensa per recuperar un espai tan emblemàtic com el terra de 10 hectàrees de la Caserna Militar. L'interès general és que Sant Boi recuperi aquest espai de centralitat urbana i es pugui convertir en un espai disponible per al creixement natural de la nostra ciutat. És molt espai 10 hectàrees al centre, per la qual cosa seria un nou centre urbà. Ara bé, cal anar a poc a poc, ja que de moment estem negociant amb el Ministeri per recuperar aquest espai. Quan ho tinguem ja veurem, de la mà de la ciutadania, que s'ha de convertir.

Sempre treballem perquè aquestes relacions siguin sempre positives des de la lleialtat institucional i no pas amb la confrontació. Creiem que el pacte sempre beneficia, però no renunciem a les nostres legítimes reivindicacions, que en tenim moltes.

“Amb els Fons Next Generation intentarem transformar els barris de Sant Boi”. Foto: Catalunya Press

Per a quins projectes es dedicaran a Sant Boi els Fons Next Generation?

Creiem que tenim una llarga trajectòria a la gestió de fons europeus. Ja tenim un equip que fa temps que treballa per obtenir els màxims recursos possibles a la nostra ciutat que vinguin d'Europa i puguin millorar l'espai de la ciutat. Actualment estem acabant de gestionar un gran projecte d'estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integral que només quatre ciutats a Catalunya tenen, que són Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi. Han estat 12 milions d'euros per transformar la nostra ciutat a diferents barris. Òbviament, els Next Generation han estat un element més per contrarestar els impactes de la Covid i donar resposta a moltes necessitats de la ciutadania. Ens hem presentat a totes les convocatòries per als nostres projectes i hem obtingut més de 2 milions d'euros del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per treballar l'adaptació de la ciutat a la transició ecològica i de les zones de baixa emissions.

Hem demanat i estem pendents de millorar la renaturalització de la nostra ciutat, amb la millora de l'espai públic, en aquesta lògica de transició ecològica i contra el cas climàtic. Hem obtingut també gairebé un milió d'euros amb la digitalització de l'administració pública per gestionar millor la tramitació administrativa. Ens hem adaptat a les dues línies que han prioritzat les dues línies que han prioritzat els Next Generation, que és tot el tema de la transició ecològica i energètica, juntament amb la digitalització. Calculant, hem rebut fins a 8 milions per a projectes i 5 milions de la part de finançament.

Quines mesures esteu aplicant per combatre la sequera?

Fa temps que estem preparats en aquest sentit. Hem generat molt d'estalvi amb la nostra gestió quotidiana, com ara el reg de l'espai públic i les zones enjardinades. Estem ultimant mesures per complir les restriccions que apunta el decret, com ara la utilització d' aigües regenerades. Fa 10 anys ja vam tenir una situació similar i fa anys que hi treballem. De fet, som un dels municipis amb menys consum d'aigua per persona de l'àrea metropolitana . El màxim està en 230 litres diaris, mentre que a Sant Boi estem en poc més de 100. Som un dels municipis que ja ha fet els deures, i estem en una correcta gestió, tant pública com privada, i que més conscienciats hem estat per fer front a la sequera.

Som responsables i lleials institucionalment respecte a les mesures que s'han pres i s'estan impulsant des de la Generalitat, però també creiem que durant aquests deu anys es podrien haver pres altres mesures que no s'han pres. Esperar fins a l'últim moment no hi ajuda, però en som responsables i aplicarem els decrets de forma conscient.

Sabem que el canvi climàtic té aquestes conseqüències, no en són noves. Les condicions climàtiques actuals ja ens indiquen cap a on hem de mirar. El que cal fer és ser conscients de la situació i des de la col·laboració institucional prendre mesures preventives, abans que reactives quan ja estem en un moment molt complicat .

A Sant Boi hi ha un percentatge molt alt de gent que fa servir el transport públic. Amb el conflicte a AVANÇA i Monbus, quins ponts pot construir l'ajuntament per variar la situació?

Des del quilometre zero, previ a l'adjudicació a Monbus, hem tingut una posició com a ajuntament permanent, no només amb l'àrea metropolitana, que és l'adjudicatària del servei, sinó també amb les empreses. La nova empresa, Monbus, ha generat problemes interns amb el comitè d'empresa i els treballadors i les treballadores que acaba repercutint en la qualitat del servei. Des del primer moment ens reunim amb representants del comitè d'empresa perquè creiem que un bon clima laboral repercuteix directament amb la qualitat del servei . A més, molts dels treballadors de l'empresa són santboians i veïns de la ciutat, per això ens preocupa profundament quines són les relacions laborals que hi ha a Monbus i l'empresa adjudicatària. Hem treballat amb Monbus des del primer moment, exigint la doble mirada: volem un bon servei de transport públic a la nostra ciutat, però també que les relacions laborals dels treballadors siguin correctes. Aprovem per unanimitat al plenari del mes anterior una moció de suport als treballadors, però també amb exigència que volem el millor servei públic. Estem treballant perquè es tendeixin ponts i s'arribin a acords per resoldre les desavinences i trobar solucions.