Xavier García Albiol, alcaldable pel PP de Badalona / @EP

Xavier García Albiol (Badalona, 1967) és el cap d'oposició de Badalona i es presenta novament a l'alcaldia de la seva ciutat natal amb el Partit Popular. Albiol ja ha ocupat el càrrec en dues ocasions, del 2011 al 2015, i del 2020 al 2021, però una moció de censura el va fer fora de l'Ajuntament de Badalona. Ara, en les pròximes eleccions del 28 de maig, vol tornar a ser el líder del municipi que el va veure néixer.



Una moció de censura el va fer fora de l’alcaldia de Badalona. Com va viure aquest procediment?



Des d'un punt de vista personal i polític va ser molt dur perquè estàvem arrancant un projecte que estava il·lusionant els veïns de Badalona després de molts anys de paràlisi. La moció de censura era un objectiu que des del primer dia van fer públic la resta de partits polítics. Comentaven que se m'havia de fer una moció de censura o que, si no, acabarien fent majoria absoluta. Al final, d'aquella moció qui va perdre va ser la ciutat de Badalona. Des d'aleshores, la nostra ciutat porta un any i mig de total paràlisi i de falta de projecte. Per tant, amb la moció de censura qui ha perdut ha estat Badalona i els seus veïns.

Com valora la curta legislatura que ha tingut Rubén Guijarro?

El que jo pugui valorar no té gaire valor. El que importa és com el valoren els veïns de Badalona i em sembla que el dia 28 de maig, una part molt importat de la ciutat parlarà de manera molt clara. Serà com un examen on ens posaran una valoració. No tinc cap mena de dubte que, a l'hora de poder analitzar i valorar la feina que vàrem fer nosaltres i la que ha fet l'actual govern de cinc partits polítics, els veïns seran molt contundents donant l'esquena a aquells que porten des del 2015 creant inestabilitat a la ciutat de Badalona.

Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Jo tinc molt clar que no tan sols serveix guanyar les eleccions. Hem de guanyar i ho hem de fer amb majoria perquè, si no, es tornaran a repetir les situacions que estem vivint a Badalona des de l'any 2015. Estic plenament confiat que obtindrem aquest resultat que ens permetrà governar en majoria i que Badalona tingui una estabilitat durant quatre anys.

El primer que hem de fer és posar cap per avall l'ajuntament com a administració. La situació de l'ajuntament és molt preocupant des del punt de vista de gestió, i si l'ajuntament no és capaç de gestionar, difícilment podrà donar uns serveis mínims de qualitat. També haurem de començar a recuperar aspectes que, per a mi, són molt importants i que estan afectant els veïns a curt termini, com reestructurar la política de seguretat a la ciutat, fer un nou plantejament sobre la neteja i manteniment de carrers, instal·lacions esportives... La llista és molt llarga i la situació administrativa de l'ajuntament és molt dolenta en aquests moments. Per tant, tindrem molta feina des del primer dia, però jo soc plenament conscient i estic totalment convençut que ens en sortirem.

Sota el seu parer, què és el més urgent que cal millorar al municipi?

La ciutat. El que cal és donar-li una volta a la situació d'inseguretat que s'està vivint a Badalona en aquests moments. Fins fa un temps, la inseguretat i l'ocupació il·legal es podien viure amb més intensitat en algunes zones. Lamentablement, des de fa alguns mesos, aquesta situació i preocupació s'estén a tots els barris de la ciutat. Hem estat notícia en moltes ocasions per situacions d'inseguretat, i per això el més urgent és fer un nou plantejament a les polítiques de seguretat de Badalona, és a dir, tornar a recuperar la policia al carrer. Les xifres del Ministeri d'Interior demostren que quan nosaltres governem Badalona, els delictes disminueixen. Quan deixem de governar, els delictes es disparen. Per tant, la inseguretat és la principal prioritat i inquietud que afecta els veïns de Badalona.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Jo crec que hem de ser realistes i l'evidència dels últims vuit anys demostren que a Badalona només hi ha dos projectes: el que jo represento, que és un projecte on hem estat capaços d'esborrar les fronteres ideològiques i s'estan acostant moltes persones de diverses ideologies, i hi ha un altre projecte que és la de la resta de partits, que independentment de qui es voti, el resultat final sempre és el mateix. Al final, acaba sent un pacte entre ells perquè nosaltres no puguem governar. Per tant, som plenament conscients que, o tenim aquesta majoria absoluta que ens permeti governar i que a Badalona hi hagi estabilitat durant quatre anys, o bé tornarem a seguir amb la mateixa situació que portem des de l'any 2015, on l'únic objectiu és que aquell qui guanyi les eleccions no pugui governar. Aquesta és la realitat.

Quines institucions ha notat que han estat més a prop del seu govern? I més allunyades?

Quan jo he estat alcalde aquesta segona etapa, la relació amb la Generalitat de Catalunya ha estat una relació correcta amb la qual hem pogut treballar de manera conjunta. Vàrem coincidir amb la pandèmia i eren moments complicats, però quan he demanat tirar endavant una sèrie de projectes, he comptat amb el suport. Per exemple, vam avançar molt amb la finalització del canal de Badalona o les obres de Renfe per moure les vies del tren, amb aquest cas concretament d'Adif, així que no tinc queixa de la col·laboració amb aquestes dues administracions. També amb la Diputació de Barcelona, de la qual en soc membre.

Pel que fa a les més allunyades, la relació amb la resta d'administracions va ser molt correcta malgrat que la Diputació i la Generalitat fossin d'un altre partit.

Segueix notant el suport dels ciutadans badalonins?

Jo noto el suport dels ciutadans badalonins. Les enquestes sembla que diuen que tenim un suport majoritari, però el que jo noti no té importància, el que importa és el que acabin votant els veïns el pròxim dia 28 de maig. Jo estic segur que el suport al nostre projecte, a l'estabilitat i al badalonisme obtindrà un resultat espectacular.

La Fiscalia demana quasi tres anys de presó per a vostè per la instal·lació irregular d’antenes. Què ha de dir davant d’aquesta acusació?

A l'any 2013, sent alcalde de Badalona, també la fiscalia em va acusar de xenofòbia i al judici vaig sortir-ne absolt, com no podia ser d'una altra forma. Ara que estem a dos mesos de les eleccions, tornen a acusar-me perquè fa 11 anys Telefònica i Vodafone van instal·lar una antena sense permís. Jo crec que l'evidència és tan clara que anirem al judici, portarem la documentació i explicarem el que calgui. Hi ha documentació que demostra, entre d'altres coses, que jo estava de vacances quan es van mantenir les reunions, amb l'alcaldia delegada i en un lloc tan llunyà de Badalona com l'illa de Mallorca. Per tant, tranquilitat absoluta, tal com va passar el 2013.