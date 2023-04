Collboni, en un acto reciente. Foto: Europa Press

"Barcelona ha de tenir un parc d'habitatge accessible per als joves i per això celebrem l'aprovació d'aquesta llei". Aquestes han estat les paraules de Jaume Collboni, candidat del PSC a l'alcaldia de la capital de Catalunya, per valorar la notícia de l'acord entre el govern espanyol, ERC i Bildu anunciat aquest divendres 14 d'abril.

Collboni ha atès els mitjans acompanyat de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que era a Catalunya després d'assistir a la inauguració de la seu de Vueling a Viladecans.

Per la seva banda, Sánchez ha dit que es tracta d'una llei que "beneficia tothom i no va contra ningú", argumentant que "reconeix els drets dels propietaris" i ha dit que l'acord significa "una victòria de la política, que vetlla pels ciutadans" i també "dels joves".