Marta Farrés / Foto cedida per l'Ajuntament de Sabadell

Marta Farrés Falgueras (Sabadell, 1981) és l'alcaldessa de Sabadell des del passat juny de 2019 i es presenta a la seva reelecció amb el PSC. És llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i va ser regidora i tinenta d'alcalde de l'ajuntament entre 2003 i 2015, amb els alcaldes Manuel Bustos i Joan Carles Sánchez.

Com valora la legislatura que acaba?

Molt positivament. Quan vam entrar al juny de 2019 calia posar la ciutat a dia i recuperar la il·lusió. Hem posat Sabadell en marxa, hem recuperat capitalitat i lideratge i ara Sabadell està molt millor que fa 4 anys. I això no passa perquè sí, no és fruit de l’atzar o de la sort, això passa perquè hem treballat molt i hem treballat bé. No hem estat només a l’Ajuntament, sinó a la plaça i als carrers, als comerços, a les empreses, amb les entitats, amb la ciutadania.

Vostè es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-2027 si guanya les eleccions?

Jo crec que ara Sabadell funciona i, com diuen a casa, si una cosa funciona, no la toquis. Ara cal continuar endavant. Cal continuar buscant i portant inversió a la ciutat, generant feina i culminar projectes com el del Hub Aeronàutic, que ja ens ha portat la primera empresa que s’hi instal·larà per fer nanosatèl·lits, o el Campus de les Ciències de la Vida i la Salut, que estem impulsant amb la UAB i que ja té una peça important projectada: l’Escola d’Infermeria. També cal continuar treballant per reduir les desigualtats fent més habitatge i creant més llocs de treball i més oportunitats.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents durant el seu mandat?

Més que pendent diria que al proper mandat serà quan podrem fer el gran salt en la recuperació del riu Ripoll, per deixar d’estar d’esquenes al riu i obrir-lo a la ciutat. És un projecte estratègic que ens permetrà fer compatibles les activitats empresarials i sostenibles amb els usos esportius, de lleure i culturals al Ripoll.

Es veu governant en solitari o contempla pactes postelectorals?

Crec que no hem de parlar de si estarem sols al govern o pactarem amb uns i altres fins que s’hagin celebrat les eleccions i tinguem el resultat del que ha decidit la ciutadania. En qualsevol cas, sí que puc dir que sempre estarem disposats a parlar amb tothom només amb les línies vermelles de no pactar amb l’extrema dreta, que confio que no entri al consistori, ni tampoc amb l’extrema esquerra, amb la Crida, perquè crec sincerament que no ens entendríem. Per la resta, si hi ha projecte de ciutat i voluntat de sumar per arribar a acords, estem oberts a parlar amb tothom.

Quina valoració fa de la futura implantació de la B-40 que passarà per Sabadell?

Cal diferenciar entre el projecte de la B-40, que és molt més ampli, i la ronda del Nord, que és la ronda que permetrà la circumval·lació de Sabadell i la seva connexió amb Castellar i Terrassa. No hi ha cap ciutat de les nostres característiques que no tingui rondes i que suporti el pas de 40.000 vehicles per la trama urbana. La ronda nord és fonamental per a la mobilitat i la competitivitat empresarial de Sabadell, Terrassa i Castellar i ens obrirà com a comarca al Baix Llobregat.

Ha posat molt d’èmfasi en la feina feta als diferents barris de Sabadell. Què creu que ha estat el més positiu i el que ha faltat per fer en aquest àmbit?

Crec que el més positiu és que estem posant al dia tota la ciutat en el seu conjunt. De fet, ha estat una de les grans obsessions que hem tingut durant el mandat i ho hem fet amb més il·luminació, més verd i més arbres. Allunyats de l’urbanisme gris dels anys 90.

Ara estem naturalitzant la ciutat, posant-hi més verd. Fem plantació de flors allà on és possible i ja hem plantat més de 3.450 arbres en menys de quatre anys. És un esforç enorme, que requereix també dedicar-hi recursos econòmics i si he de dir una cosa que ha faltat és tenir més diners per fer encara més millores, però les tenim previstes per als propers anys. Perquè una ciutat només funciona si tots els barris avancen i actuem igual a tot arreu.