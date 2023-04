Els participants a l'acte d'aquest dilluns a Santa Coloma de gramenet/@PSC



Alcaldables del PSC han presentat aquest dilluns un pacte per impulsar conjuntament el desenvolupament sostenible dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona en àmbits com l'accés a l'habitatge, la transició ecològica i la promoció de les economies locals després de les eleccions del 28 de maig.

Ho han fet en un acte a Santa Coloma de Gramenet on han participat l'alcaldable per Barcelona, Jaume Collbon i; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín ; l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro , l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon ; l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete ; l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón ; l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia , i l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz.

Jaume Collboni: "Després de 12 anys de carència de lideratge cal coordinar les polítiques dels municipis metropolitans"

DSC7472

En la seva intervenció, Collboni ha defensat la necessitat de “coordinar les polítiques dels municipis metropolitans per resoldre els problemes reals de la població” després de 12 anys de carència de lideratge i amb dos grans compromisos: l'abordatge del repte climàtic i el problema de l'accés a l'habitatge, dels quals Collboni ha dit que “la solució serà metropolitana o no serà”.



En aquest sentit, ha celebrat la primera Llei de l'Habitatge de la democràcia , impulsada pel president Pedro Sánchez. La nova normativa, més enllà de contenir els preus del lloguer, protegir les famílies vulnerables i oferir garanties als petits propietaris, permetrà agilitzar la construcció de 25.000 habitatges només a la ciutat de Barcelona.





Collboni ha defensat la necessitat d'abordar el problema de manca d'habitatge assequible de manera “coordinada, lleial i en pla d'igualtat” a tot l'àmbit metropolità i ha reclamat de “forma constructiva, dialogada però alhora exigent a qui té les competències que exerceixi la seva responsabilitat”. “Els ajuntaments metropolitans farem tot el que estigui a les nostres mans”, ha reblat.



Finalment, l'alcaldable socialista per Barcelona s'ha compromès davant dels companys alcaldes i alcaldesses a presidir l'Àrea Metropolitana -en cas que sigui escollit alcalde- “amb l'ambició compartida de fer la transició ecològica, donar resposta al problema de l'habitatge i fer créixer les economies locals des del consens, sense dogmatismes ni imposicions i amb respecte a les institucions, com tradicionalment han fet els líders socialistes”.

Núria Marín: "El PSC vol donar solucions als problemes reals dels ciutadans"

Núria Marín durant el Congrés socialista celebrat a l'Hospitalet @PSC

Marín ha mantingut que aquest pacte --batejat com a ' nou Pacte Metropolità '-- obeeix a la voluntat del PSC de donar "solucions als problemes reals" dels ciutadans, i ha subratllat l'accessibilitat d'alcaldes i regidors per ajudar-los en aquest sentit .

A més, ha sostingut que l'àrea metropolitana necessita Barcelona com a "capital de Catalunya", que confia que torni a estar liderada pel PSC després de les properes municipals, i ha urgit a abordar qüestions com les infraestructures ferroviàries metropolitanes.

Antonio Balmón: "Nosaltres no hem improvisat amb la sequera"

L'alcalde de Cornellà (Barcelona), Antonio Balmón, a l'assemblea extraordinària del PSC a la ciutat. Firma: PSC CORNELLÀ



Per part seva, Balmón ha defensat que el PSC ha estat "central" en la consolidació de les polítiques metropolitanes des del naixement de l'AMB, i ha destacat, en particular, les mesures de promoció del transport públic, les zones de baixes emissions i la gestió dels residus i la de laigua.

"Si avui estem preparats per fer front a la sequera, no és gràcies a la Generalitat, perquè nosaltres no hem improvisat", ha dit el també vicepresident de l'AMB.

Núria Parlón: "Som territoris diferents però alhora singulars"

La vicepersidenta quarta de la Diputació de Barcelona, Núria Parlon. Fotografia d'ARXIU Signatura: DIPUTACIÓ DE BARCELONA



Parlon ha destacat els reptes conjunts que afronten els municipis metropolitans, on viuen 5,5 milions de persones, i la necessitat d'abordar les “grans transicions” amb coresponsabilitat entre administracions sense deixar ningú enrere.

"Som territoris diferents però alhora singulars. Tenim molt clar que necessitem un impuls determinat d'acord amb l'Agenda 2030 per reforçar i enfortir aquestes aliances", ha afirmat.

Entre altres, ha destacat les polítiques sobre l'espai públic, la seguretat, l'habitatge --àmbit on treballen en una "gran aliança metropolitana"-- i el transport públic.