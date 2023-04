Albet Batlle / Foto cedida

En el darrer Consell Nacional d’Units per Avançar abans de les eleccions municipals, el primer candidat del partit en la llista del PSC i Units, Albert Batlle, ha destacat la solvència i rigor de la feina feta en les àrees gestionades pel PSC i Units. El candidat s’ha referit a l’acció de Govern en l’àrea de seguretat que ell ha gestionat i ha posat en valor l’increment dels efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el retorn al principi d’autoritat, el diàleg al voltant de les qüestions de seguretat amb el moviment veïnal, els eixos comercials, els gremis, la judicatura i la Fiscalia. I ha ressaltat la resolució de problemàtiques enquistades com la de la venda ambulant il·legal o l’impuls de modificacions legals per combatre la multireincidència.

Davant dels prejudicis en les polítiques de seguretat i la malfiança de la policia, Batlle ha assenyalat que “Units amb la seva aliança amb el PSC ha estat factor de moderació de les derives sectàries dels comuns”. En aquest àmbit de la seguretat, ha reconegut que queda, però, molta feina per fer al voltant de noves adequacions legislatives per abordar la delinqüència urbana, les ocupacions o el narco crim. I ha lamentat “el vergonyós

sectarisme del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya” per la seva desconfiança de la GUB, pels obstacles en el planejament de la lluita contra la violència masclista i per la negativa a l’obertura d’oficines conjuntes del Cos de Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona.

El vicepresident d’Units ha subratllat el posicionament clar del partit, a banda de la seguretat, partidari de polítiques d’infraestructures com l’ampliació de l’aeroport, el port de Barcelona, el turisme de qualitat, la connectivitat viària, el comerç o el teixit productiu. Batlle ha ressaltat la solvència de la candidatura que encapçala Jaume Collboni i ha reblat: “PSC i Units sumem per Barcelona, amb l’aeroport, el port, el turisme de qualitat, el comerç, el teixit productiu, la mobilitat o la seguretat, la complicitat i col·laboració amb les entitats del tercer sector social, i la confiança i aposta en la col·laboració publicoprivada, mentre que altres divideixen.”

“NOSALTRES NO AMAGUEM LES SIGLES, LES LLUÏM: PSC I UNITS PER AVANÇAR"

Així mateix, el candidat d’Units per Avançar en la llista encapçalada per Jaume Collboni, ha afirmat que “nosaltres no amaguem les sigles. Ans el contrari, les lluïm: PSC i Units per Avançar en una mateixa candidatura, en un exercici de rigor, solvència i responsabilitat”.

Batlle s’ha referit a la candidatura de Xavier Trias argumentant que “dins la seva pròpia candidatura, Trias té dos models antagònics de ciutat i de país, de manera que la principal ocupació que tindrà Trias serà arbitrar entre aquests dos models tan contraposats”

El candidat de la llista del PSC- Units ha afirmat que, per contra, “nosaltres tenim un projecte clar de futur per a la ciutat de Barcelona, una ciutat que volem oberta, inclusiva, que aposta per la seguretat i la convivència, pel desenvolupament econòmic i de les seves infraestructures, per la cohesió social i per continuar treballant per intentar resoldre problemes endèmics com l’habitatge i la pobresa i les desigualtats socials. PSC i Units per Avançar sí que sumem amb aquests objectius”.

Davant de les múltiples ofertes de partits petits que es presenten a les eleccions municipals de Barcelona, Albert Batlle ha subratllat que “l’aliança PSC i Units per Avançar representa en aquests moments l’autèntica centralitat política allunyada dels que amaguen sigles i les seves intencions independentistes i dels que adopten posicions radicals populistes“. “L’alternativa de la candidatura del PSC i Units amb Jaume Collboni al capdavant és l’alternativa real i possible de Govern per a la ciutat de Barcelona”- ha afegit.