El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas / @EP

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona plantejarà al Govern liderat per Ada Colau a la Comissió d'Economia d'aquest dimecres un pla de xoc contra les festes il·legals als búnquers del Carmel, al Turó del Rovira, informa aquest dilluns a un comunicat.

En concret, la formació proposa un control de tots els accessos al Carmel i a Can Baró "fins ben entrada la nit", controls preventius, millorar la gestió del transport públic, augmentar els efectius de neteja i contactar amb els operadors turístics per evitar la promoció de la zona com a espai de festes.

"El govern municipal diu que ha pres diverses mesures que havien de tenir algun efecte positiu per solucionar el problema, però no ha estat així", ha criticat el portaveu del grup, Jordi Coronas , que, amb aquesta proposició, vol constatar també el fracàs que considera que hi ha hagut amb les mesures de seguretat.

D'altra banda, els republicans preguntaran a l'Executiu local per les gestions que ha fet per formalitzar la candidatura perquè Barcelona sigui seu del Mundial d'Atletisme, després que el regidor d'Esports David Escudé afirmés que la ciutat no té marge per presentar la candidatura.

"No entenem per què segueixen sense desbloquejar l'organització d'un esdeveniment que tornarà a obrir Barcelona al món, com ja va passar l'any 92", ha assenyalat Coronas, i ha recordat que hi ha marge fins a l'1 de maig per enviar una carta a la Federació Internacional d'Atletisme mostrant la voluntat de ser seu dels Mundials del 2027.