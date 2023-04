Xavi Corbera, el candidat d'ERC a Rubí. Foto: ERC

Diplomat en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra, Xavi Corbera és el candidat d'Esquerra Republicana per Rubí. Assegura que el municipi necessita un canvi i diu que l'únic veto que posa és al PSC.

Com valora la legislatura que acaba?

Aquesta valoració s'ha de fer tenint en compte els darrers vuit anys d'alcaldia de l'actual alcaldessa. El balanç d'aquests vuit anys es pot explicar amb dues imatges ben gràfiques. Una és la del Casino, només poden presentar un projecte, que està inacabat i que no existeix pressupost per a la segona fase. I la segona, és un conjunt d'imatges com els antics cinemes, l'antiga sucursal de la Caixa, la fàbrica Superson, o l'aparcament del Duet Sport que en tots aquests anys no han tingut capacitat de planificar-hi res malgrat que alguns d'aquests espais es van comprar fa cinc anys.



A Rubí es palpa la necessitat de canvi. La situació s'està veient que ja arriba a uns límits inaguantables i molts veïns i veïnes ens demanen i desitgen que guanyem, persones de totes les tendències polítiques.

Fins ara ha estat cap de l’oposició. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

El primer de tot és canviar la dinàmica de l'ajuntament i la ciutat. Començar una nova etapa de consens amb la ciutadania i els representants d'entitats i partits polítics. O entenem que en el futur cal la implicació de tothom i permetem aquests espais de participació i decisió, o no avançarem.



La situació és tan greu que les línies mestres del mandat són tan bàsiques com l'habitatge, la neteja, la seguretat, aprofitar el potencial industrial per la creació de llocs de treball, cuidar els nostres carrers i places i fer de Rubí una ciutat més agradable per viure i treballar-hi.

Al seu parer, què és el més urgent que cal millorar al municipi?

La seguretat, la mobilitat i l’espai públic

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

L'únic escenari que no contemplo és governar amb el PSC de Rubí. Quan dic que cal un canvi vull dir que els que fa vint anys que ostenten amb l'alcaldia de Rubí han de sortir i que entrem uns altres.



Pel que fa a la resta, intentarem formar un govern ampli i plural que pugui teixir aliances en benefici de Rubí. Evidentment, excloent les formacions xenòfobes o que ideològicament ja fa molt difícil compartir models de ciutats i societat.

“Esquerra és l'única opció real que té Rubí per aconseguir transformar la ciutat aprofitant tot el seu potencial", deia en la seva presentació com a alcaldable. Com ho farien?

Som l'únic canvi possible i als fets em remeto. Fa quatre anys el PSC va pactar amb C's i PP i amb un trànsfuga de CiU. Aquest mandat ha pactat amb en Comú Rubí.

Nosaltres ho hauríem pogut fer i se'ns va oferir la possibilitat en les dues ocasions, i les dues vegades ho hem rebutjat.

També proposo a la ciutadania que pensi qui són els que estem oferim els perfils més preparats per assumir les màximes responsabilitats. I què ho facin pensant més enllà de les sigles polítiques, que ho facin pensant en ells, en la seva família, amics, veïns i veïnes, en definitiva, en Rubí.

Mobilitat, seguretat, accés a l’habitatge… són alguns dels mals de cap dels veïns. Hi ha eines des del món municipal per resoldre’ls?

I tant! La mobilitat es resol incentivant i facilitant que ens desplacem a peu, en bicicleta, patinet o transporta públic, i fer-ho en cotxe quan sigui només necessari. Per fer-ho hem de crear les condicions. Crear itineraris a peu que siguin agradables, amb ombres, ben il·luminats i que connectin diferents equipaments i espais de la ciutat. Que les bicicletes i els patinets tinguin els espais i els itineràris adequats per fer-ho, o que la flota d’autobusos es modernitzi i pugui oferir el servei a demanda a les urbanitzacions.

La seguretat és un problema estructural lligat no només a la manca d’efectius policials, sinó als problemes derivats de l’habitatge que provoca l’existència de màfies, o l’ocupació que genera conflictivitat. Va lligat a la manca de perspectives de futur sense una bona orientació formativa pels joves, o la manca d’espais d’oci pel jovent o centres cívics per a totes les edats. Mantenir l’espai públic en condicions i ben il·luminat també té relació amb la seguretat. El teixit comercial també genera seguretat i vida. I a Rubí s’ha descuidat tot això durant molt de temps. Per això quan parlem de mobilitat, d’espai públic, d’habitatge o del Campus de la Formació Professional estem parlant de propostes que tenen un impacte estructural i de base social que reverteix en altres aspectes com la seguretat.



L’accés a l’habitatge és un gran problema a Rubí i durant la darrera dècada no s’ha fet ni un habitatge social a la nostra ciutat. No només per a famílies vulnerables, sinó també per gent jove i gent gran. Ajuntament com el de Salt (ERC) va comprar d’una tongada, per la fórmula del tempteig i retracte, 100 pisos. Aquí tenim previstos 4 o 5 en quatre anys. Nosaltres apostem per l’adquisició amb aquesta fórmula tant de pisos com d’alguns locals comercials que permetin poder incidir directament en les comunitats de veïns que pateixin ocupacions conflictives, posar al mercat de lloguer més pisos i modular així els preus o donar més ajuts i seguretat als propietaris que decideixin posar els seus pisos de lloguer social com a Figueres (ERC).

Al cap i a la fi, les coses s’aconsegueixen amb treball i voluntat. L’Ajuntament de Rubí ha arribat a un final de cicle que la ciutat ha d’assumir perquè han estat incapaços d’obtenir allò que altres ciutats han fet durant aquesta darrera dècada.

Gent nova, amb idees noves, amb noves maneres de fer, persones preparades, veïns i veïnes que volem sentir-nos orgullosos de ser de Rubí. Estic convençut que Rubí sabrem aprofitar aquesta oportunitat que ens brinda la història.