"Exigim l'aturada de qualsevol acte de difusió i publicitat del govern municipal". Així de contundent es va mostrar, el passat dimarts 18 d'abril, el regidor-portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, explicant que han presentat una proposició sobre la qüestió.

Martí apunta que, des del passat 4 d'abril, hi ha notes de premsa a la web del consistori sobre "inicis d'obres, culminacions d'obres i inauguracions encobertes, licitacions de futurs projectes", cosa que, apunten és "políticament reprovable" i que no correspon "a un govern amb ètica".

Per això, el grup municipal exigeix "l'aturada de qualsevol acte de difusió de publicitat i propaganda d'acció de govern o de projectes de futur d'un govern que està de sortida" i condemna que aquest tipus d'accions "no han de tenir lloc en un ajuntament democràtic com el de Barcelona".