Meritxell Roigé i Pedrola ha estat alcaldessa de Tortosa des del 2019 / Ajuntament de Tortosa

Meritxell Roigé i Pedrola (Tortosa, 1976) intentarà seguir al capdavant de l'Ajuntament de Tortosa en la pròxima candidatura. La tortosina porta des del 2015 en política regional, primer formant part del Parlament de Catalunya com a diputada i més tard des del 2019 com a alcaldessa. Entre els seus objectius de cara a la reelecció hi ha: transformació urbanística, accions en la via pública, reduir l'endeutament i consolidar el creixement econòmic.

Com valora la legislatura que acaba?

Ha estat un mandat complicat. Hem pogut dur a terme actuacions molt importants amb les quals hem seguit transformant i impulsant Tortosa, que era l’objectiu que ens marcàvem. I sobretot hem estat capaços d’atreure noves inversions econòmiques que han suposat la creació de molts llocs de treball, fet que ens reforça com a ciutat.

Però també hem hagut d’afrontar situacions imprevisibles que han condicionat en bona mesura allò que teníem planificat. Primer, amb temporals meteorològics com el Glòria, que van comportar diverses afectacions al nostre municipi, i posteriorment, amb la pandèmia de coronavirus. A Tortosa això va fer que haguéssim de centrar l’atenció a ajudar tothom qui ho necessitava i reforçar esforços en matèria sanitària, ja que gestionem dos centres de salut pública de titularitat municipal: la Clínica Terres de l’Ebre, que va assumir serveis derivats de l’hospital de referència, i l’hospital de la Santa Creu, que va esdevenir centre de referència Covid. Una vegada més, cal agrair els esforços de tots els equips sanitaris, d’emergències, de centres de salut, farmàcies, establiments essencials, serveis de neteja,… que van ser cabdals en poder superar la situació.

Es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Continuar el treball que hem desenvolupat aquests anys: generar transformacions urbanístiques que facin guanyar protagonisme a les persones. Actuar en la via pública, arranjant voreres, carrers, places, parcs, asfaltatges, camins… incrementant l’arbrat i la vegetació per a seguir fent una ciutat més verda. Amb projectes per a continuar revitalitzant el centre històric i generar nou habitatge. Amb actuacions a tots els barris i tots els pobles del municipi, refermant-ne la descentralització i la cohesió territorial.



A la vegada, seguir aplicant polítiques que permeten l’Ajuntament dur a terme la seva tasca i a la vegada reduir l’endeutament municipal sense apujar la pressió fiscal a la ciutadania.

Amb un treball permanent per a atendre les necessitats de la ciutadania, especialment aquella que necessita més suport per part de l’Ajuntament. Amb actuacions que facin Tortosa una ciutat més intel·ligent, aplicant els conceptes de l'smart city, i també més sostenible, amb els objectius de desenvolupament que fixa l’Agenda 2030-2050.

També volem continuar consolidant el creixement econòmic, propiciant l’arribada de noves empreses i la creació de més sòl industrial i comercial. A la vegada, mantenir i reforçar l’aposta per la cultura i l’esport, com a dos eixos de dinamització de la vida i l’economia a la ciutat.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents?

No hem pogut dur a terme l’ampliació del teatre auditori Felip Pedrell, que és molt necessària per a atendre les necessitats de l’àmbit cultural de la ciutat. Ho va impedir el bloqueig dels grups de l’oposició, que van voler posar bastons a les rodes del govern.

Malgrat els obstacles, hem seguit treballant per a fer-ho possible i hem aconseguit els recursos a través de la Diputació de Tarragona i també d’una esmena als pressupostos generals de l’Estat, i per tant l’ampliació i millora del teatre serà una realitat en pocs mesos.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Nosaltres sempre hem estat un grup que ha propiciat els acords amb totes les forces que volen sumar. I això continuarà sent així perquè l’objectiu és poder fer realitat les accions que millorin la qualitat de vida de la ciutadania de Tortosa.

Hi ha hagut un acord per comprar els terrenys propietat de Renfe del centre de la ciutat. Què suposa per a la ciutat?

És una qüestió fonamental perquè farà possible el desenvolupament d’un espai molt important al centre de la ciutat. Vam fer possible l’acord després de treballar-lo durant molt de temps amb Adif. Gràcies a això hem pogut rebaixar en un 77,6% el preu que l’Ajuntament havia de pagar pels terrenys amb l’anterior conveni signat al 2006. Aleshores l’operació es va fixar en 4.050.800 euros i ara el nou conveni ho ha rebaixat fins als 864.287,54 euros.

Per tant, hem estalviat a la gent de Tortosa més de 3 milions d'euros. Una vegada adquirits, urbanitzarem l’espai per connectar els barris del centre i del Temple de forma més fluïda. I també podrem resoldre la connexió d’aquests terrenys amb l’avinguda de la Generalitat, eliminant les barreres arquitectòniques existents.

Mentre no definim la modificació urbanística necessària, de moment hi estem generant dos aparcaments en superfície, amb 400 places, que permetran restar circulació al centre i facilitaran l’activitat al comerç local.

L'Ajuntament també ha adquirit els terrenys per al nou hospital de les Terres de l'Ebre, què falta perquè arribi l'hospital com a tal?

Vam aconseguir l’acord amb el departament de Salut de la Generalitat per tal que es dugués a terme la millora i ampliació de l’actual hospital Verge de la Cinta, molt necessària per a adequar el servei a les necessitats del territori i també amb la construcció de més aparcament. I a la vegada seguir treballant per fer possible la construcció d’un nou hospital als terrenys adquirits per l’Ajuntament, al barri de Ferreries. El treball segueix en marxa per definir el projecte del nou equipament i seguirem al costat de la Generalitat en totes les passes que siguin necessàries per a la seua construcció.

Tortosa té una de les dades d'atur més baixes. Quines actuacions es plantegen perquè continuï baixant?

Aquesta dada és un reflex de les accions fetes durant els últims anys i l’acompanyament que des de l’Ajuntament estem fent amb les iniciatives privades per a la seva implantació a la ciutat. En els últims anys hem generat sòl industrial i comercial que ha afavorit que les empreses ens hagin triat per a ubicar-se. I tenim previst seguir generant més hectàrees de sòl industrial i comercial.

A la vegada, la nostra tasca des de l’administració també ofereix un clima de confiança amb l’emprenedoria i una complicitat pel que fa a la tramitació necessària a les noves inversions, que des de les empreses és molt ben rebuda. Al mateix temps també donem suport constant i impulsem activitats durant tot l’any per tal de dinamitzar l’activitat comercial del comerç local de la nostra ciutat, que és una peça fonamental de la nostra activitat econòmica.

A què es destinaran els dos milions d'euros que es rebran dels fons Next Generation?

Gràcies a un treball constant, des de l’Ajuntament hem aconseguit molts recursos provinents dels fons Next Generation. Això és important perquè permeten dur a terme moltes actuacions que transformen la ciutat i a la vegada ho podem fer sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania.

Pel que fa als 2 milions d’euros, fan referència a la potenciació del nostre patrimoni emmurallat mitjançant la creació d’un circuit que connecti els diferents fortins i trams de muralla. Començant des del fortí d’Orleans i continuant fins a arribar a la torre del Célio. Això es traduirà en l’habilitació d’un cinturó verd que lligarà tots aquests punts i que es complementarà també amb un tren turístic impulsat per energia elèctrica.

A més d’aquests recursos, en aquests anys també hem aconseguit 1,5 milions d'euros dels Next Generation per a la creació de zones de baixes emissions, amb actuacions com les de la plaça de l’Ajuntament, el carrer Cervantes, el carrer Barcelona o les voreres de Vora Parc.

També hem rebut 1,7 milions d’euros per a destinar-los a la rehabilitació d’edificis de particular, per tal de millorar-ne l’eficiència energètica. I 1,3 milions que ens permetran generar habitatges d’ús social i eficients energèticament, que farem en dos solars municipals al nucli antic.

De la mateixa manera, Tortosa ha rebut 4,6 milions per a actuar al castell de la Suda, consolidant el nostre llegat patrimonial i adequant espais que fins ara queden fora de la visita, com les galeries subterrànies o la necròpolis andalusina. I també farem possible l’allargament de la Via Verda fins al Delta, amb una actuació conjunta entre la Diputació de Tarragona i els municipis per on passa elnou tram de carril bici.

Sumades aquestes aportacions juntament amb les que hem aconseguit de la resta d’administracions, durant aquests quatre anys de mandat hem fet arribar inversions per valor de més de 40 milions d’euros a la nostra ciutat.