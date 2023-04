El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias / @EP

El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias , no ha descartat acceptar els vots del PP per ser alcalde: "Si m'ho regala. No m'he oposat mai que em regalin coses", i ha afegit que no acordarà amb els populars.

Trias s'ha compromès aquest divendres, en un esmorzar de Nova Economia Fòrum , a "fer alcaldes" els candidats d'ERC i el PSC si guanyen les eleccions, però no a la líder dels comuns, Ada Colau, i ha preguntat si la resta de candidats faran el mateix si ell guanya.

També ha afirmat que el tramvia no és la modernitat, ja que ho ha definit com una estructura rígida que dificulta les coses, i ha avisat: "La gent s'ha de ficar al cap una cosa, que no tenim tots els diners que volem".

Ha sostingut que el tramvia és una manera més barata de fer transport entre ciutats, però ha insistit que no cal fer-ho passar per l'avinguda Diagonal: "No em veig capaç de tornar a aixecar la Diagonal entre passeig de Gràcia i Francesc Macià" .

Trias ha defensat que la proposta d´unir el tramvia per la Diagonal "respon a interessos de la companyia del tramvia", i ha apostat per comunicar amb autobusos la Diagonal.

L'alcaldable de Junts ha reclamat que l'Ajuntament lideri l'exigència de millorar el Rodalies tot i que no sigui de la seva competència: "Des de l'Ajuntament no fan res, no liderem", ha retret.

Sobre les paraules del ministre de Presidència, Félix Bolaños , que defensava investigar al Congrés la seva vinculació amb l''Operació Catalunya', Trias ha lamentat que no s'hagi investigat durant això anys, i ha afegit que li irrita que “quan es parlava de 'clavagueres de l'Estat' per denunciar la persecució que tenia Pablo Iglesias", ja que considera que no té res a veure amb el que li ha passat a ell.

ACCIONS URGENTS



També ha proposat instal·lar "les 600 papereres que ha retirat el Govern actual" de l'alcaldessa, Ada Colau, i ha assegurat que aquesta serà una de les accions urgents que prendrà si és batle.

"Barcelona ha d'estar neta", ha subratllat, i ha explicat que trucarà al despatx els concessionaris de neteja per veure com millorar el servei i avaluar la seva feina.

Una altra de les mesures urgents que assegura que prendrà és nomenar un responsable de la Guàrdia Urbana per "reorganitzar", ampliar el nombre d'efectius i crear una unitat contra la ciberdelinqüència.

A més, ha proposat un acord de ciutat per l'habitatge i un pla a 20 anys vista pel qual es destini un tant per cent del pressupost en inversions per fer “habitatge de lloguer per a emergència, però també lloguer assequible per a les classes mitjanes”.