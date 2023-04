Maragall, en la seva intervenció a Objectiu Barcelona. Foto: ERC Bcn

“Venim amb la pretensió de guanyar i venim amb a substituir l’alcaldessa Colau. S’ha acabat una etapa i venim a posar fi a una etapa de govern que ha demostrat la seva capacitat de danys i perjudicis sobre la ciutat”. Així s'ha pronunciat, el matí d'aquest divendres 21 d'abril, el candidat d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, en el marc del cicle Objectiu Barcelona organitzat per Barcelona Global. “Volem guanyar i dependre el mínim possible de la resta”, ha afegit.

“El govern de Colau i Collboni li té por a la ciutat. Jo, no”, ha continuat Maragall, que ha acusat l’executiu municipal d’actuar amb “frivolitat, improvisació i precipitació” en aspectes com ara els canvis urbanístics que han impulsat a l’Eixample. “Apostaré per un Ajuntament que generi lideratge i complicitat, que sigui fort però que sigui capaç d’entendre’s, de buscar i trobar acords necessaris per aplicar mesures”, ha asseverat.

HABITATGES, MENYS TRÀNSIT I ALTERNATIVA A LES SUPERILLES

En la seva intervenció, Maragall ha volgut deixar clares algunes de les línies mestres d'un hipotètic mandat: fer créixer la producció d’habitatges fins a 5.000 cada any, un total de 20.000 al mandat, dels quals un mínim de 8.000 haurien de ser assequibles. A més, també ha posat sobre la taula un replantejament de les estratègies de reducció del trànsit i la contaminació, amb una proposta alternativa a les actuals superilles que serà “equitativa, globalment distribuïda, acordada i compartida amb la ciutadania”.

Pel que fa a l'habitatge, Maragall també s’ha mostrat partidari de “revisar” la clàusula del 30% de reserva per habitatge protegit a les promocions immobiliàries, que considera que ha “paralitzat la inversió privada” a la ciutat, “per tal que no sigui una excusa o un motiu legítim per no invertir”. El republicà ha defensat la mesura i ha explicat que ja s’aplica “a moltes ciutats del món”, però ha defensat aplicar-la de manera “adequada”.

Maragall també ha descartat posar “catifes vermelles” a les grans empreses, com sí va assegurar que faria el candidat de Junts, Xavier Trias. “Son un símbol d’entrega, de rendició. I jo no em rendeixo”, ha dit Maragall, que ha defensat que Barcelona ha de ser “subjecte”, i no pas un “objecte”. “Barcelona no està esperant que la comprin, perquè Barcelona no es ven”, encara que ha defensat la col·laboració entre el sector públic i els agents privats.

Encara sobre Trias, el candidat d’Esquerra ha afirmat que segons el seu parer, “segueix instal·lat al 2011”. “No s’ha adonat que han passat 12 anys des del 2011, i 8 anys des del 2015. Segueix pensant en eventuals decisions que ja estan preses, i és irresponsable no partir de la situació a la que ja hem arribat”, referint-se a la unió del Tramvia per la Diagonal. “S’hauria d’esperar una mica de coherència per part de Trias, que té membres a la seva candidatura que van inaugurar les obres sent consellers de la Generalitat”, ha assegurat.