El candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona també s'ha reivindicat com l'únic candidat que impulsarà "un pla de retorn de les 8.000 empreses que se'n van anar durant el 'procés'. | @EP

El candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni , ha considerat que Junts és "en aquests moments el partit més inestable del mapa polític català i també el més radicalitzat des del punt de vista del 'procés".

En una entrevista al diari 'Crónica Global' aquest dissabte, ha afegit que Junts "és l'únic que defensa la via unilateral" per a la independència i ha acusat el candidat del partit a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias , d'amagar les sigles del seu partit.

Ha explicat que el PSC farà acords sempre que aquests garanteixin el compromís amb el creixement econòmic, la protecció de les polítiques socials i la "lleialtat a l'Estat ia les institucions europees".

Collboni ha assegurat que està "convençut que el PSC guanyarà aquestes eleccions, justament per la capacitat d'atraure vots de diversos àmbits".

Per ell, el creixement que considera que està tenint el PSC ve d'exvotants de Cs “que veuen que és un projecte ja superat pel temps, i votants dels comuns, que consideren que el temps de Colau es va acabar i que no li van a donar una tercera oportunitat”.

INVERSIONS ECONÒMIQUES I HABITATGE



S'ha reivindicat com l'únic candidat que impulsarà "un pla de retorn de les 8.000 empreses que se'n van anar durant el ' procés ', algunes molt importants per a la ciutat des del punt de vista simbòlic", i el veu fonamental per generar un espai de confiança i de seguretat jurídica per atraure més inversions.

Entre els seus objectius en matèria d'habitatge està garantir l'habitatge assequible a Barcelona ; explorar i explotar les possibilitats de construcció de nou habitatge i de rehabilitació de l'existent; convertir alguns baixos comercials a pisos i augmentar l'edificabilitat en algunes zones.