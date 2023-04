Daniel Sirera en declaracions pels mitjans de comunicació. | @EP

L'alcaldable del PP a Barcelona, Daniel Sirera , respon a Xavier Trias que "els vots del PP no es donen gratis a ningú" , després que el candidat de Junts per Barcelona afirmés aquest divendres no descartar els vots dels populars per aconseguir l'alcaldia de la ciutat. També li demana que "respecti els votants del PP que tindran el seu propi alcalde anomenat Daniel Sirera".

A més, el candidat popular ha proposat permetre la circulació a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de motocicletes sense etiqueta ambiental de la DGT que passin la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) i que, assegura, "per tant no contaminen" si arriba a liderar l'alcaldia de la ciutat. El polític ha expressat les seves intencions en declaracions a periodistes a Sarrià, abans de participar en la ruta amb moto organitzada per l'associació Círculo Impala Barcelona.

Sirera declara l'aposta de la formació perquè les motos puguin anar pel carril bus i la reducció d'impostos de circulació per a aquest tipus de vehicles. "La motocicleta forma part de la solució al problema de mobilitat que té Barcelona", ha afirmat. També manifesta que des del PP faran de la capital catalana una ciutat amigable amb aquest vehicle.