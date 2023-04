El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall , ha assegurat que "el model de ciutat del govern Colau-Collboni és el de desertització comercial, de pèrdua del comerç de proximitat i, en tot cas, de sobreabundància i proliferació d'un comerç absolutament no orientat als ciutadans de Barcelona”.

En declaracions als periodistes, aquest dissabte al Mercat de l'Estrella del districte de Gràcia, ha lamentat que l'Ajuntament “en lloc de protegir el comerç de proximitat i preservar-lo, estigui aconseguint convertir Barcelona en una ciutat de souvenirs ”.

Segons ell, el govern municipal "ha posat en risc la identitat comercial de Barcelona , que és un tret definitori de la ciutat", i ha afirmat que des d'ERC pretenen recuperar-la i projectar-la al futur.

Ha promès "prendre's seriosament el diàleg i la connexió amb el sector comercial i posar en marxa una estratègia triple" centrada a regular, actuar i fomentar el comerç si és alcalde després de les municipals.

"Primer, regular, en referència als plans d'ús per protegir el sector; actuar, a través de la 'Taxa Amazon' , obrint plantes baixes per dinamitzar-les comercialment, així com recuperar teixit comercial a les zones més afectades, i fomentar, que vol dir ajudar a la modernització del comerç i la seva digitalització”, ha apuntat.

També ha plantejat crear una "política de relleu generacional adreçada a comerços i, molt específicament, als mercats" de Barcelona, ja que, en les seves paraules, es tanquen parades i no se n'obren de noves, i els tràmits són llargs i ineficients.