El candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias , ha presentat aquest dissabte la seva llista per a les eleccions municipals del 28 de maig, i ha defensat que la formen persones que representen "idees diferents".

A la presentació de la candidatura 'Trias per Barcelona' a la plaça del Rei de Barcelona, ha agraït "l'esforç i la col·laboració de la gent de Junts per Catalunya, la gent del PDeCAT, la gent de Demòcrates i la gent de Més Moviment d'Esquerres".

Tindrà els actuals regidors de l'Ajuntament, Neus Munté i Jordi Martí, com a segona i tercer, respectivament; a l'exconsellera d'Acció Exterior i Transparència del Govern, Victòria Alsina , com a quarta; al de Territori i Sostenibilitat i expresident del Port de Barcelona, Damià Calvet , com a cinquè, i a l'exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega com a sisena.

"No ens presentarem amb gent que sigui només activista, sinó amb gent molt preparada", ha assenyalat Trias, i ha celebrat el compromís de les 41 persones que conformen la llista per produir un canvi a la ciutat, en les seves paraules.

El regidor Jordi Martí ha explicat que, si és alcalde, Trias assumirà el paper de "màxim responsable polític de la seguretat d'aquesta ciutat, al capdavant de la Guàrdia Urbana i al capdavant de la coordinació amb la resta de forces policials".

En aquest sentit, Martí ha assegurat que la seguretat “és una política social de primer ordre” i s'ha compromès a treballar perquè Barcelona sigui una ciutat segura i cívica.

Victòria Alsina ha assenyalat la necessitat que la ciutat tingui "una veu pròpia al món", i ha expressat la seva intenció d'aconseguir més inversions per a Barcelona i també per al conjunt de Catalunya.

Per a Damià Calvet , Barcelona és una ciutat referent al món, i ha afegit: "No la volem ni trista, ni bruta, ni lligada a les teories del decreixement, ni tampoc a les ideologies que no pensen que la prosperitat ha de ser equitativa" .

El setè a la candidatura és el vicepresident de Junts i diputat al Parlament, Josep Rius , i el segueixen el regidor i president de Junts a Barcelona, Joan Rodríguez ; la diputada al Parlament Assumpció 'Titón' Laïlla i l'exconseller d'Empresa i Coneixement, Ramón Tremosa.

Els números 11 i 12 seran, respectivament, la regidora Francina Valls i la consellera municipal al barri de Gràcia, Carme Lleó; el conseller municipal a Horta, Arnau Vives, serà el 13; l'exconsellera de Gràcia, Sílvia Mayor, la 14, i el conseller de l'Eixample, Biel Figueras, el 15.

També tindrà Georgina Lázaro, Miquel Alonso, Pol Lliró, Ximena Gadea i Caristina Montané com a números del 16 al 20, respectivament, i del 21 al 30 són, en ordre, Alfons Molons, Maria Arenillas, Xavier Farrés, Lorena Checa, Assumpció González , Albert Cerrillo, Núria-Anna Salas, Ana Maria Gimero, Ricard Valentí i Montse Cantín.