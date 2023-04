L'alcaldessa ha defensat que Barcelona té l'atur més baix dels darrers 15 anys i ha advertit que "aquells que es pensin que per portar un talonari i les catifes vermelles, que alguns els volen posar", no tindran el suport del govern municipal. | @EP

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha assegurat que està perplexa que el PSC "obri la porta a pactar amb Junts" a l'Ajuntament després de les eleccions municipals del 28 de maig.

Així s'ha pronunciat aquest dissabte a l'acte 'Ganemos Barcelona' juntament amb la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz , i que s'ha celebrat al Palau de Congressos de Barcelona davant d'unes 1.600 persones.

"Més perplexitat em genera que partits que s'autoanomenen progressistes ara facin veure que no són al govern i obrin la porta a pactar amb Junts. Estic perplexa", ha afirmat en al·lusió al PSC, l'alcaldable del qual Jaume Collboni va sortir del govern municipal fa uns mesos per ser candidat.

Colau ha assegurat que ella es presenta per ser l'alcaldessa d'un govern progressista, i ha avisat que el candidat de Junts, Xavier Trias , “ha dit que vol tornar al passat , a posar catifes vermelles als de sempre, a desmuntar el tramvia o a fer una consulta. Es presenta per desmuntar les polítiques del canvi".

Ha celebrat que el seu govern ha canviat coses que fa vuit anys li van dir que no es podrien canviar, com abaixar les tarifes del transport públic, ampliar els carrils bici, ampliar el parc públic d'habitatge i impulsar un dentista públic: “Ens deien que no es podia fer i avui es pot tocar, i això no ens ho treu ningú”.

L'alcaldessa ha defensat que Barcelona té l'atur més baix dels darrers 15 anys i ha advertit que "aquells que es pensin que per portar un talonari i les catifes vermelles, que alguns els volen posar", no tindran el suport del govern municipal.

"MOLT PER FER"



Ha reivindicat la tasca del Govern de coalició , ja que creu que ha donat una resposta a la crisi oposada a què es va donar el 2008, amb un escut social i pujades del Salari Mínim Interprofessional (SMI), tot i que queda "molt per fer" .

"Reivindico el Govern progressista que altres fan veure ara que no va amb ells", ha dit de nou en al·lusió als socialistes, i ha apostat per governs progressistes, sobretot en temps de crisi.

Ha valorat les reformes impulsades per Díaz, i ha criticat que ERC "gairebé impedeix que es faci la reforma laboral", i després ha sostingut que és impossible reivindicar-se com un partit progressista i haver votat contra aquesta reforma.

"Som l' única garantia d'un govern progressista a Barcelona , que no hi hagi marxa enrere. L'única garantia que es mantingui la prioritat en inversió social, la més gran de tot l'Estat, el parc més gran de tot l'Estat" , i ha cridat a la mobilització, sobretot de la gent jove.

L'acte ha començat amb unes paraules de la candidata número sis a l'Ajuntament de Barcelona i diputada del Parlament, Jessica González , que ha assegurat que aquestes eleccions "no sobreviuran, podran viure saborós", i ha defensat les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament, que ha doblat el parc públic d'habitatge, segons les dades, malgrat no tenir competències en aquest àmbit.