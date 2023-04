Fèlix Larrosa / Foto cedida pel PSC Lleida

Fèlix Larrosa Piquè (Lleida, 1964) és el cap d'oposició a la Paeria i l'alcaldable del PSC de cara a les properes eleccions municipals de maig. Ja va ser alcalde de Lleida entre el 29 d'agost del 2018 i el 15 de juny del 2019, arran de la dimissió d'Àngel Ros. No obstant, ERC va guanyar les eleccions de fa quatre anys i ara espera el seu torn per tornar a governar la ciutat lleidetana.

Com valora la legislatura que ha dut a terme Miquel Pueyo en l’última legislatura?

Han estat quatre anys perduts per la ciutat de Lleida. Tots els projectes que el govern municipal ha intentat portar a terme han tingut una gran contestació social, i fins i tot en alguns casos jurídica, ja que no han estat fruit del consens i del diàleg. Per exemple, el projecte industrial de Torreblanca va rebre una forta resposta social per part del veïnatge del barri dels Magraners i de la Bordeta, així com de les partides de Quatre Pilans i del Grealó, ja que el creixement de la zona industrial no preserva el nostre gran pulmó de la ciutat, que és l’Horta de Lleida. A Lleida es diu que val més un pam de terra que una rajola.

També han estat quatre anys marcats per les desavinences del govern municipal. El que primer fou un tripartit entre ERC, Junts i el Comú només va durar 2 anys, ja que al Comú el van fer fora. També hem vist com una regidora de Junts ha plegat i un altre se n’ha anat a un altre partit, mentre una regidora d’ERC va ser cessada de forma encoberta. Això ha generat una gran inestabilitat al govern municipal, fins al punt que regidors del govern municipal no es parlen entre sí, una cosa que hom coneix.

Fins ara ha estat cap de l’oposició. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Tenim un projecte de ciutat ambiciós i pensem en quina ha de ser la Lleida del futur. Durant aquests darrers quatre anys hem estat al peu de carrer parlant amb molta gent i la nostra proposta electoral és fruit de l’escolta activa. Durant els propers mesos anirem explicant les nostres propostes i quin és el nostre model per Lleida. Volem una ciutat de les oportunitats, que generi atracció turística i comercial, que recuperi els llaços amb l’Aragó, que promocioni Lleida com a capital de la innovació, amb una agenda digital potent, i amb una nova governança sobre la promoció econòmica.

També volem una ciutat innovadora des del punt de vista social, amb unes polítiques socials preventives, avançar en decisions per tal que Lleida sigui una ciutat més justa, una Lleida amb un espai públic endreçat, amb més espais verds i on la ciutadania se senti segura. Volem posar el focus en les necessitats dels infants i de les persones grans, que han estat abandonats per part del govern municipal de la Paeria. Com és possible que un govern progressista hagi tancat escoles bressol? Com és possible que un govern progressista que han tingut els locals de les persones grans tancats?

Sota la seva opinió, què és el més urgent que cal millorar a Lleida?

El més important és recuperar la confiança de les lleidatanes i lleidatans amb la Paeria i el seu alcalde. També cal millorar la neteja, la seguretat, la deixadesa d’alguns barris de la ciutat o l’estat de molts carrers. Necessitem un govern municipal que escolti i que lideri des del consens i el diàleg permanent amb la ciutadania, les entitats i els agents econòmics i socials.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Estem preparades i preparats per tornar a governar Lleida. Ara, el que ens importa és que les lleidatanes i lleidatans vegin reconeguts els seus anhels en les seves propostes electorals.

Quines institucions ha notat que han estat més a prop de Lleida?

És evident que el Govern d’Espanya del president Pedro Sánchez està molt present a la ciutat de Lleida. En aquest sentit, els projectes Next Generation en són una mostra, ja que permetran la modernització de diferents espais de la nostra ciutat.

Pel que fa la Generalitat de Catalunya, la imatge més gràfica és anunciar coses i dir ‘farem, farem, farem’, però a l’hora de la veritat no es fa res.

En les darreres eleccions, ERC va acabar amb quatre dècades de domini socialista. Què creu que va fallar per perdre l’alcaldia?

El PSC ha governat durant molts mandats aquesta ciutat perquè la gent va reconèixer la gran tasca que van dur a terme els alcaldes, regidores i regidors socialistes al llarg dels anys. Sempre hem governat des d’una mirada àmplia, algunes vegades en solitari, altres amb ICV i altres amb ERC. Ens sentim molt orgullosos del llegat socialista a la ciutat. Fa quatre anys vam perdre per 81 vots, malgrat apujar en més de 1.000 vots respecte a les eleccions municipals del 2015, en una situació de màxima complexitat no només a la ciutat, sinó a Catalunya. La diferència va ser mínima i portem quatre anys treballant amb una proposta atractiva per recuperar la confiança de les lleidatanes i lleidatans.

El complex Torre Salses porta més d’un any paralitzat. De fet, ha passat pels jutjats Miquel Pueyo per presumpta prevaricació. Què creu que està succeint amb aquest tema perquè porti tant de temps sense avançar?

A nosaltres ens sorprèn el que està passant amb Torre Salses. És un projecte que ha superat tots els tràmits i avaluacions de l’Ajuntament de Lleida i la Generalitat de Catalunya. No es normal que un expedient d’aquestes característiques estigui encara pendent quatre anys després de la seva autorització definitiva.

Torre Salses és més que un centre comercial. A Torre Salses també es preveu la construcció d’un miler d’habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial, gràcies a una proposta feta pel PSC.

Torre Salses també permetrà donar cabuda a mitjanes i grans superfícies comercials que no es poden instal·lar al centre de la ciutat ni al Pla de l’Estació.

Torre Salses cosirà el barri de la Bordeta i Magraners i generarà mes atracció comercial, que també anirà bé pels eixos comercials tradicionals. Això no és incompatible amb altres iniciatives de centre comercial que puguin sorgir al mig de la ciutat. Lleida és una ciutat capital que té una àrea d’influència de 450.000 habitants i no ens podem permetre la fuga comercial que patim respecte altres ciutats com Saragossa i Barcelona.