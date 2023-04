Maragall, durant la seva intervenció a la Diada. Foto: ERC Barcelona

El candidat d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va assegurar, durant la Diada de Sant Jordi, que l'actual govern municipal “no compleix” amb la protecció i promoció del català a la ciutat, malgrat que el “combat” pel futur de la llengua “no està ni molt menys guanyat”.

“L’Ajuntament no compleix amb la seva part de responsabilitat amb la llengua. La situació no és ni desitjable, ni és la que ens hem d’autoexigir”, va dir Maragall, que també ha situat l’inici de la situació de major dificultat per a la llengua a Barcelona amb l’inici de l’alcaldia de Xavier Trias. “No costa gaire identificar què ha passat. Ha estat l’evolució d’una determinada manera de fer política que té el seu punt d’inflexió el 2011 amb el govern Trias. El model de la barra lliure, de la massificació turística, la ciutat de souvenirs, que vol dir tot el contrari de la ciutat que reafirma el seu caràcter propi”, ha alertat, a més d’assegurar que Esquerra “redreçarà" la situació i “prendrà la iniciativa”.

En aquest sentit, també ha celebrat la sentència del TC contrària a fixar quotes de llengües en la llei d’Educació. “Tenim un combat en marxa que ni molt menys està guanyat per la nostra cultura i llengua. Però tenim un govern de la Generalitat que s’hi ha posat. Guanyem batalles com la de la sentència del TC, que certifica que hem anat bé quan dèiem que la llengua no era coses de percentatges”, va dir, tot remarcant la feina del govern Aragonès en aquest sentit.

Maragall, que considera que el 23 d’abril Barcelona es converteix en la “capital mundial de la cultura”, ha celebrat que la ciutat sigui “oberta” amb totes les llengües (s’hi parlen unes 300), i ha assegurat que per aquest mateix motiu “la nostra primera obligació” és la defensa i promoció de la llengua pròpia.