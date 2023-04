Dani Sirera, candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, durant el debat electora organitzat per PIMEC/PIMEC

PIMEC , l'associació que representa la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, va organitzar dilluns passat el primer debat electoral de la campanya per a les eleccions municipals del proper 28 de maig. A l'esdeveniment, en què han posat especial èmfasi en els temes que més preocupen el teixit empresarial català, hi han participat els representants de les cinc principals força polítiques (Barcelona en Comú, PSC, PP, PdeCat i ERC).

Entre altres temes, durant l'esdeveniment els candidats han tingut l'oportunitat d'oferir la seva visió sobre propostes de matèria fiscal, de mobilitat, infraestructures, col·laboració publicoprivada, comerç, turisme, sostenibilitat, formació i talent.

Durant la seva darrera intervenció, el candidat del PP, Dani Sirera, ha aprofitat per llançar el missatge següent:

"Moltes gràcies. Com vostès saben, Barcelona és la millor ciutat del món, però també amb el pitjor govern del món. Barcelona podria ser la ciutat de les oportunitats, però l'actual govern de Colau i Collboni ha posat massa obstacles els darrers anys" : impostos altíssims, burocràcia, ocurrències i prejudicis contra els emprenedors, per tant, necessitem un canvi, un canvi de veritat per recuperar la millor versió de la ciutat.

Des del Partit Popular volem impulsar un canvi ambiciós a la nostra ciutat, volem una ciutat global que atregui inversions, però també una ciutat que sigui amable amb els que vivim a la nostra ciutat. Volem un nou lideratge municipal que aglutini el sector públic amb el sector privat i volem posar també una catifa vermella a tots aquells que emprenen i creen lloc de treball, amb menys impostos i més incentius, amb menys ideologia i més gestió. Al Partit Popular tenim experiència i ho hem demostrat allà on governem. Amb aquesta gran ciutat i les nostres polítiques, Barcelona serà imparable”.