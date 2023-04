L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant la trobada de candidats que ha celebrat Pimec aquest dilluns / PIMEC

PIMEC , l'associació que representa la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, va organitzar dilluns passat el primer debat electoral de la campanya per a les eleccions municipals del proper 28 de maig. A l'esdeveniment, en què han posat especial èmfasi en els temes que més preocupen el teixit empresarial català, hi han participat els representants de les cinc principals força polítiques (Barcelona en Comú, PSC, PP, PdeCat i ERC).

Entre altres temes, durant l'esdeveniment els candidats han tingut l'oportunitat d'oferir la seva visió sobre propostes de matèria fiscal, de mobilitat, infraestructures, col·laboració publicoprivada, comerç, turisme, sostenibilitat, formació i talent.

Durant la seva darrera intervenció, el candidat del Barcelona en Comú, Ada Colau, ha aprofitat per llançar el missatge següent:

"Jo crec a Barcelona. La conec bé, porto vuit anys com a alcaldessa. Tinc l'honor de ser la primera dona alcaldessa i no només això, sinó alcaldessa d'un govern feminista que el que vol és liderar el futur. Vivim un moment de molts canvis i hem de transformar les nostres ciutats per aconseguir ciutats amb una economia més diversificada, innovadora, amb una economia resilient, amb cohesió social...

Tenim l'orgull de ser la ciutat de tot l'estat amb més inversió social, amb les polítiques més fortes de vivenda i tot això va junt. És un model i és el que fa molts anys que faltava a Barcelona. Fa molts anys que miràvem amb nostàlgia les Olimpíades del 92' i no hi havia model alternatiu. Per fi, ara Barcelona té un model que treballem des del consens. Estic agraïda als socis de govern: amb el partit socialista amb què hem governat aquests quatre anys, amb Esquerra Republicana, amb qui hem aprovat els quatre pressupostos i hem tingut estabilitat perquè aquesta és una ciutat progressista que necessita polítiques progressistes i polítiques de futur . Per tant, em presento de nou per consolidar aquest canvi i aquesta ciutat de futur."