Xavier Trías, candidat de PdeCat a l'alcaldia de Barcelona, al primer debat electoral organitzat per PIMEC / PIMEC

PIMEC , l'associació que representa la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, va organitzar dilluns passat el primer debat electoral de la campanya per a les eleccions municipals del proper 28 de maig. A l'esdeveniment, en què han posat especial èmfasi en els temes que més preocupen el teixit empresarial català, hi han participat els representants de les cinc principals força polítiques (Barcelona en Comú, PSC, PP, PdeCat i ERC).

Entre altres temes, durant l'esdeveniment els candidats han tingut l'oportunitat d'oferir la seva visió sobre propostes de matèria fiscal, de mobilitat, infraestructures, col·laboració publicoprivada, comerç, turisme, sostenibilitat, formació i talent.

Durant la seva darrera intervenció, el candidat del PdeCat, Xavier Trías, ha aprofitat per llançar el missatge següent:

"Les enquestes d´opinió que fa l´Ajuntament de Barcelona diuen clarament que la gent de Barcelona no està contenta amb la situació de la ciutat de Barcelona, que creuen que no es governa bé i que creuen que s´ha de produir un canvi. Aquest canvi , sincerament, crec que no ho poden fer aquelles persones que han estat governant fins ara o que han estat donant suport als que governaven fins ara.

Per tant, cal un canvi amb lideratge, un canvi amb força, un canvi el punt més important del qual sigui tornar a crear il·lusió i autoestima. La ciutat de Barcelona no agrada a la gent avui dia, la gent està descontenta. Hi ha un percentatge importantíssim de gent que està descontenta. Cal fer el canvi per governar tots, entre tots i fent-ho perquè arribi amb més força social per a la gent."