Jaume Collboni, candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, durant el debat electoral organitzat per PIMEC / PiIMEC

PIMEC, l'associació que representa la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, va organitzar dilluns passat el primer debat electoral de la campanya per a les eleccions municipals del proper 28 de maig. A l'esdeveniment, en què han posat especial èmfasi en els temes que més preocupen el teixit empresarial català, hi han participat els representants de les cinc principals força polítiques (Barcelona en Comú, PSC, PP, PdeCat i ERC).

Entre altres temes, durant l'esdeveniment els candidats han tingut l'oportunitat d'oferir la seva visió sobre propostes de matèria fiscal, de mobilitat, infraestructures, col·laboració publicoprivada, comerç, turisme, sostenibilitat, formació i talent.

Durant la seva darrera intervenció, el candidat del PSC, Jaume Collboni, ha aprofitat per llançar el missatge següent:

"Moltes gràcies PIMEC, moltes gràcies per estar aquí i moltes gràcies per la feina que heu fet durant aquests anys i mesos tan complicats. Moltes gràcies a la moderadora i moltes gràcies als companys amb qui hem compartit el debat. Jo en vull liderar una nova etapa a la ciutat de Barcelona, fonamentada en donar noves oportunitats, tornar l'orgull a la ciutat i donar oportunitats a l'economia i als joves i ho podem fer.

Hi ha altres que van tenir la seva oportunitat de fer-ho i la van perdre, i ara volen tornar-ho a intentar. Jo no ho he intentat encara i us demano que em doneu aquesta oportunitat perquè aquesta ciutat ho té tot perquè li vagi bé, té un teixit empresarial associatiu espectacular, tenim universitats, centres de recerca, inversions, bona connectivitat, bon clima, una bona reputació internacional... Només ens cal una cosa, un bon alcalde. Un alcalde que governi per a tothom, que lideri en positiu i un bon alcalde que porti a la ciutat el 2030 que tots volem”.