Ernest Maragall, candidat d'ERC a l'alacaldia de Barcelona, durant el debat organitzat per PIMEC/PIMEC

PIMEC , l'associació que representa la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, va organitzar dilluns passat el primer debat electoral de la campanya per a les eleccions municipals del proper 28 de maig. A l'esdeveniment, en què han posat especial èmfasi en els temes que més preocupen el teixit empresarial català, hi han participat els representants de les cinc principals força polítiques (Barcelona en Comú, PSC, PP, PdeCat i ERC).

Entre altres temes, durant l'esdeveniment els candidats han tingut l'oportunitat d'oferir la seva visió sobre propostes de matèria fiscal, de mobilitat, infraestructures, col·laboració publicoprivada, comerç, turisme, sostenibilitat, formació i talent.

Durant la seva darrera intervenció, el candidat de l'ERC, Ernest Maragall, ha apoderat per llançar el missatge següent:

"Jo crec que Barcelona expressa i demana el que jo estic en condicions d'oferir-lo, jo i el nostre projecte col·lectiu: lideratge i complicitat, que són expressions que ja han sortit abans. Lideratge fort, lideratge per arriscar, lideratge per orientar, lideratge per assenyalar visions i horitzons de futur que ara no tenim explícitament: Barcelona ha de tornar a ser Barcelona i jo crec que tenim l'oportunitat d'afrontar aquest punt d'inflexió en positiu, ara hem de decidir en quina direcció transformem Barcelona.

Jo tinc clares les capacitats i les possibilitats d'aquesta ciutat, però si ho fem junts, si anem junts des d'aquest lideratge i aquesta complicitat, tindrem enormes resultats per tornar a ser la capital de referència que volem ser i que la ciutadania sap que podem ser. Fem-ho."