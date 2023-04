Jurat, en una imatge recent. Foto: Miguel Jurado

Miguel Jurado (1951) és el número 1 de la llista del PP a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Santa Coloma. Infermer i podòleg de formació, ha estat llargament vinculat a moviments veïnals.

Com valora la legislatura que s'acaba?

A Santa Coloma, frustrant, per la manca de concreció de molts compromisos incomplerts i per la manca d'inversions als barris de la ciutat. En aquests 4 anys el govern socialista no ha estat capaç de construir una nova comissaria de policia local, o la segona residència pública, o una escola bressol pública a qualsevol barri o un centre de dia per als nostres majors. Són moltes les mancances que, lamentablement, seguim tenint després d'aquest mandat.

Al seu parer, què és el més urgent que cal millorar a la ciutat?

Sens dubte, la seguretat, la lluita contra la delinqüència, l'incivisme i l'ocupació il·legal marquen amb diferència la preocupació dels veïns per sobre dels altres problemes. El que és nou d'aquest govern socialista és que diuen aplicar un model policial de seguretat que no existeix, i això ho estan pagant car els ciutadans de santa Coloma.

En la darrera legislatura no van aconseguir representació al Ple. Quin és l?objectiu de cara a les eleccions del 28 de maig?

És antinatural que el Partit Popular no hagi estat al consistori, alguna cosa no hem sabut fer perquè els ciutadans de Santa Coloma no hagin confiat en nosaltres. Però avui tenim la certesa que les nostres propostes, el nostre treball i la nostra dedicació faran que tornin a confiar en nosaltres ia l'Ajuntament tinguem representació. Només si som decisius podrem marcar les polítiques que es facin.

L´accés al´habitatge és una de les grans problemàtiques de la ciutat. Creu que des del govern municipal se n'està fent suficient?

Ni de bon tros, és una de les promeses greus incomplertes, i que aquesta vegada tornen a posar damunt la taula. Tot i que és cert que a nivell municipal no es tenen totes les competències, hi ha moltes accions que es poden impulsar des de l'Ajuntament per, com a mínim, construir gairebé un centenar d'habitatges públics. Per això, el primer que cal fer és desenvolupar un pla d'habitatge que no existeix, implicar altres administracions com l'Àrea Metropolitana de Barcelona i aconseguir fons europeus per fer-ho. Durant aquests dies de campanya estic convençut que els socialistes ho tornaran a prometre, però després de 30 anys al govern, ja no són creïbles.

Les enquestes diuen que Núria Parlon és la gran favorita, però també hi ha la irrupció de Gabriel Rufián. Com condicionen la campanya aquestes dues figures?

Les enquestes són una foto d'un moment, i lògicament surt com a favorita la que té més representació en aquests moments, per a mi, cap novetat. Però amb la mateixa sinceritat he de dir que ara mateix, la pressió d'altres formacions com la nostra pot fer variar aquesta posició de majoria que ara gaudeixen.

La irrupció de Gabriel Rufián no deixa de ser pintoresca, sobretot pel desconeixement del món municipal, de la ciutat i dels seus problemes. Només cal veure les propostes que està presentant en temes tan seriosos com la seguretat, i els insults poc constructius cap a altres formacions que dedica. El que és seu és pur teatre, no crec amb sinceritat que condicioni la campanya, al contrari, crec que com més duri la campanya més seriós serà el seu fracàs.

Sou regidor de l'AMB. Quin rol ha de jugar Santa Coloma a la metròpolis?

Santa Coloma és la novena ciutat de Catalunya, per tant, amb els seus 120.000 habitants és una ciutat important però que en aquests moments no té aquesta importància dins el territori. La seva incidència a l'Àrea Metropolitana és insignificant, no està aprofitant el seu potencial, no està aplicant una política de desenvolupament igual i uniforme a tota la ciutat, no ha desenvolupat un pla d'equipaments que facin més feliç la població, no té un urbanisme efectiu , compleix les inversions necessàries… Hi ha una llarga llista de reivindicacions que, en aquest proper mandat, si tenim força dins de l'Ajuntament, farem realitat. Si no, seguirem condemnats a tenir molt poc pes dins de l´Àrea metropolitana.