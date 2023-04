Pau Ricomà / Foto cedida per ERC Tarragona

Pau Ricomà Vallhonrat (Tarragona, 1957) és l'actual alcalde de Tarragona i es presenta a la reelecció amb ERC. Milita a la formació republicana des de l'any 2000 i, des del 2015, és l'actual portaveu del grup municipal d'ERC-MES-MDC a l’Ajuntament de Tarragona. El 2019 va ser nomenat com a nou alcalde de la ciutat després de pactar amb En Comú Podem i el suport de Junts i la CUP.

Com valora el mandat que acaba?

Ha sigut el del canvi. Hem plantat la llavor del canvi que la ciutat necessitava i hem revertit dinàmiques negatives enquistades per la ciutat. Tarragona necessitava un govern que despertés la ciutat, que la transformés en una ciutat per a tothom, adaptada als nous temps, en la que la qualitat estigués per sobre de la quantitat i així ho estem fent.

Aquest mandat també ha estat carregat de moments molt complicats que han requerit molta feina, empatia i complicitat, com la gestió de la pandèmia de la Covid i les seves conseqüències socials i econòmiques, l’explosió d’IQOXE o l’anul·lació del POUM per una sentència judicial, entre altres. Tot això, però, no ens ha fet abaixar els braços, al contrari, ens ha fet més forts i ens ha empès a continuar treballant incansablement per al benestar de la ciutadania. Tot plegat ho hem superat treballant colze a colze amb els treballadors municipals i amb la màxima complicitat de la ciutadania, un fet que em fa sentir especialment orgullós d’aquest treball en equip.

Es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Les línies del pròxim mandat no poden ser cap altre que les que han marcat el rumb d’aquest, com la cohesió social, la sostenibilitat, la participació i la cultura com a eix transformador. Les nostres polítiques continuaran tenint les persones sempre en primer pla i emmarcades en una ciutat on tothom compti i que ningú quedi enrere. El proper mandat també serà el de l'execució d'inversions de centenars de milions que transformaran la ciutat i generaran llocs de treball. Tot això reforçarà una de les nostres prioritats que és que la ciutadania es pugui guanyar la vida.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents durant el seu mandat?

Com a alcalde la prioritat sempre ha sigut el benestar de la ciutadania i l’impuls de la ciutat i, per això, tots els projectes són importants, per petits que siguin. Les prioritats eren portar a terme una política i unes accions encaminades a assolir aquests objectius i en això hem treballat. Com comentava, aquest mandat ha vingut carregat d’imprevistos i això ens ha empès a centrar-nos en altres projectes. És cert que n’hi ha hagut alguns que s’han quedat al tinter i en molts casos ha sigut això perquè se n’han prioritzat d’altres, per les circumstàncies i les necessitats de la ciutadania. Ara bé, el que està clar és que el proper mandat també serà el de l'execució d'inversions de centenars de milions que transformaran la ciutat i generaran llocs de treball. Tot això reforçarà una de les nostres prioritats que és que la ciutadania es pugui guanyar la vida.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Nosaltres continuem en la mateixa línia i tenim la mateixa convicció que el canvi que necessitava la ciutat ha de continuar. Ja l’hem començat, l’hem de continuar implementant i estem oberts a fer-ho amb totes les forces polítiques que així ho vulguin. L’experiència d’aquest mandat ha sigut molt bona, s’ha demostrat que un govern format per diferents formacions pot ser eficient.

En les últimes eleccions van aconseguir un dels millors resultats d’ERC a Tarragona, empatant a diputats amb el PSC i traient-los del govern després de 12 anys. Creu que ha complert les expectatives de tots aquells que van votar per vostè?

Des del primer moment hem treballat perquè així sigui. Hem fet realitat molts microprojectes i n’hem projectat molt altres que estan en marxa o es materialitzaran ben aviat, relacionats amb la promoció i el desenvolupament socioeconòmic com la mobilitat; les petites i mitjanes inversions a l’espai públic; el turisme i finalment les grans inversions. A més, hem obtingut més de 15,5 milions d’euros dels fons Next Generation que ens permetran portar a terme projectes com Tarragona entre blau i verd (3,5 MEUR), Tarragona Greenbelt'26 (3,3 MEUR), Tarragona Centre Comercial Obert (1,2 MEUR), Fòrum de la Colònia Tàrraco (3 MEUR), Implantació Zones de Baixes Emissions i transformació digital i sostenible del transport (3 MEUR) i altres com 8 milions d’euros per a la Necròpolis.

I tot això, hem desencallat projectes que feia dècades que estaven en un calaix, com la Ciutat de Repòs i Vacances, el Fòrum de la Justícia i el nou Hospital Joan XXIII, per exemple. Tot plegat suposen uns 400 M€ d'inversió, pública i privada, que permetran fer un salt qualitatiu a la ciutat en els propers anys. Ara bé, això pel que fa a inversions i projectes però també treballant amb polítiques culturals, educatives i socials per assegurar l’equitat social i la igualtat d’oportunitats a qualsevol indret de Tarragona. Que ningú quedi enrere és el més important.

El canvi de govern municipal ha afavorit a la ciutat?

Sense dubte. El nostre objectiu era aconseguir un ajuntament obert i transparent i hem treballat perquè així sigui. Hem aconseguit capgirar la relació de l’administració amb els veïns i hem acabat amb el clientelisme que existia a l’ajuntament i a les empreses municipals. A banda, el canvi que hem impulsat a la ciutat sempre l’hem treballat amb un rumb molt marcat, que no és cap altre que la cohesió social, la participació i la sostenibilitat. Estem treballant amb polítiques culturals, educatives i socials per assegurar l’equitat social i la igualtat d’oportunitats a qualsevol indret de Tarragona. Que ningú quedi enrere és el més important. Durant aquest mandat hem posat els fonaments d’una transformació enorme per la ciutat obtenint grans inversions que s’executaran durant el proper mandat.

Les violacions a Tarragona han crescut de forma preocupant en l’últim any. Quines mesures tenen previst implantar per evitar que les dones segueixin patint aquestes agressions sexuals?

Treballem per erradicar aquestes conductes, però tenint en compte que el 90% d’aquests fets els produeix una persona de l’entorn de la víctima, tenim un marge d’actuació limitat. Tot i això hem reforçat la seguretat als nostres carrers, millorant l’enllumenat, instal·lant càmeres de videovigilància, sobretot en zones d’oci nocturn, i reforçant els dispositius conjunts i coordinats d’efectius policials al carrer. A més, hem millorat els protocols per evitar la doble victimització de la víctima i millorar el tracte cap a ella, i hem intensificat els esforços en campanyes de prevenció i serveis d’atenció.