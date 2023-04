Dolors Sabater i Willy Toledo. Foto: Guanyem

L'actor Willy Toledo tancarà la llista electoral de Guanyem que lidera la candidata i exalcaldessa Dolors Sabater a Badalona.

Està previst que la formació ofereixi, aquest diumenge 30 d'abril, una roda de premsa per explicar perquè l'intèrpret s'ha unit a la llista de la també diputada de la CUP al Parlament.

Sabater va ser alcaldessa de Badalona entre el 2015 i el 2018: va arribar a l'alcaldia gràcies a l'aliança amb PSC, ERC, CiU i ICV per evitar que fos alcalde Xavier GarcíaAlbiol (PP), i davant d'aquestes eleccions Guanyem s'ha erigit com a "garantia" de que el candidat popular no torni a governar a la ciutat.