Jordi Ballart Pastor (Terrassa, 1980) és l'actual alcalde i es presenta a la reelecció amb el partit municipalista Tot per Terrassa. Va militar durant molts anys al PSC i va arribar a ser alcalde de la ciutat amb la formació socialista, però el 2017 va dimitir en protesta per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. L'any següent va crear el partit que encapçala avui en dia i amb el qual va guanyar les eleccions del 2019. Ara pretén guanyar els comicis municipals del maig per seguir endavant amb els projectes que han posat en marxa.

Com valora la legislatura que acaba?

Tanquem un mandat que alguns qualifiquen com el pitjor mandat de l’era contemporània (pel temporal Glòria, per la COVID, per la guerra a Ucraïna i tots els seus efectes), amb factors que no ens han permès desplegar la totalitat del nostre projecte tal com haguéssim volgut, però tot i així, hem posat en marxa i executat el 75% d’allò que ens vam proposar al Programa de Govern.

Per la nostra banda, ens agrada més qualificar-lo com un mandat excepcional, on hem hagut de lamentar moltes pèrdues personals, materials i ens ha posat davant de situacions que mai haguéssim imaginat, però també ens ha permès ratificar la força dels municipis, la força de l’administració local i la força d’una ciutadania que reivindica i demanda millorar els serveis públics. Estem satisfets amb la feina feta, donat el context i els resultats que hem obtingut i pel fet que hem treballat per a la ciutadania i hem posat les bases de la Terrassa del futur que imaginem.

Es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Estem treballant en un projecte per als propers 4 anys amb una mirada posada en la Terrassa que volem veure i tenir en la pròxima dècada; una ciutat que generi oportunitats per als seus ciutadans i ciutadanes, empreses, negocis, emprenedores i emprenedors... una ciutat que garanteixi drets i que la gent hi visqui bé i amb qualitat de vida. Seguirem invertint i dotant el pressupost municipal de partides importants per a seguir millorant en neteja, en seguretat i en el manteniment dels carrers, tal i com hem fet des que vam arribar al govern.

Al 2019 ens vam presentar amb un projecte per a transformar dinàmiques i transformar inèrcies de molts anys a la nostra ciutat. Però també som molt conscients que les grans transformacions no es fan en 4 anys (i menys en 4 anys convulsos com aquests).

El nostre propòsit i el que oferim a Terrassa és seguir en la línia d’aconseguir aquells projectes de ciutat que estaven aturats i reactivar-los (com hem fet amb el Parc de la República, els futurs nous centres de salut, la residència per a persones amb discapacitat...), seguir impulsant projectes que millorin la vida de les persones, que facin un espai públic cada cop més amable i segur, i que Terrassa torni a ser un municipi d’oportunitats per a tothom i un bon lloc per viure. En aquesta línia hem creat un equip que coneix la ciutat, que és representatiu de la diversitat de la ciutat i està plenament preparat per a governar i gestionar la ciutat des del minut 0.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents durant el seu mandat?

Més que accions pendents, ens ha quedat veure materialitzat el canvi que hem engegat a la ciutat. Una transformació que s'ha iniciat en aquest mandat en multitud d'àmbits, ja siguin urbanístics com socials. En aquests quatre anys, hem passat d’una inversió de 894 euros per habitant en polítiques públiques el 2018, a una de més de 1.130 euros. El que s'ha materialitzat en més inversió en neteja, en manteniment, en seguretat, en transport i en serveis a la ciutadania.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals, tal com ha fet en l’última legislatura?

Ens presentem a les eleccions municipals amb la intenció de treure un millor resultat que al 2019, no tindria sentit si no fos així, però sabem que compartim elements i posicionaments amb diversos partits. Crec que amb pràcticament tots els projectes polítics podem compartir polítiques i mirades sobre temes de ciutat, ja que des de Tot per Terrassa hem estat, estem i estarem sempre oberts a sumar per Terrassa i pel seu futur.

Actualment, en política, les majores absolutes no són molt habituals. La ciutadania vol acords, vol suma i vol coalicions de govern, on cadascun dels partits membres pugui aportar el millor dels seus projectes. Així que no descartem cap escenari, excepte l’extrema dreta.

En les ultimes eleccions va saltar la sorpresa després que un partit independent batés l’hegemonia socialista de 40 anys. Creu que els veïns i veïnes de Terrassa comparteixen els valors que promou la seva formació i que el tornaran a votar?

Amb aquest objectiu treballem. Ens presentem per guanyar i per repetir la confiança i responsabilitat que ens van fer en les passades eleccions gran part de la ciutadania de la ciutat. Defensem un projecte que no té cap dependència amb estructures de fora de la ciutat i, per tant, no té cap prejudici en poder treballar amb cap administració. Les alternatives que hi ha a nosaltres és tornar a un equip que ja ha governat durant 40 anys la ciutat, amb dirigents nacionals i autonòmics decidint per nosaltres i sobre el què convé a Terrassa. De fet, és el que estem veient en aquesta pre-campanya on els caps de cartell i els protagonistes dels mítings i actes electorals són ens dirigents que venen de Barcelona o de Madrid a parlar d’una ciutat que no coneixen.

També ha hagut de conviure amb alguns episodis homofòbics. Com es pot combatre aquest pensament discriminatori des de l’Ajuntament?

Terrassa és una ciutat diversa i plural on totes les persones han de poder ser, fer, pensar o estimar com vulgui. Nosaltres tenim molt clar el camí que volem seguir per ser a una ciutat de justícia social, de seguretat, de llibertat, de diversitat i de drets humans.

Crec que la lluita contra aquesta xacra que encara hi ha a la societat s'ha de combatre i denunciar. Denunciar unes agressions moltes vegades motivades per la intolerància i l’odi a la diversitat sexual que es realitzen des de la impunitat i una llibertat mal entesa. Hem d'evitar que arribin a normalitzar-se socialment i per la meva part ho continuaré fent per mi, per la meva família i per tantes persones que puguin sentir-se igualment insultades.