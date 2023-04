Foto: ERC Bcn

El 26 d'abril passat, en el marc del Dia Internacional contra el soroll, i després de conèixer que el 90% dels sonòmetres de Barcelona superen els nivells de soroll màxim que marca l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el candidat d'ERC a l'alcaldia de la capital de Catalunya, Ernest Maragall, ha detallat el "pla efectiu de descans veïnal", que contempla la creació de la figura de l'alcalde de nit.

De fet, Maragall ja havia proposat aquesta figura a les municipals del 2019; seria el responsable del funcionament de la ciutat en horari nocturn (entre les 22h i les 6h).

Per mitigar els efectes del soroll, la formació, a través del seu regidor Jordi Coronas, proposa el desplegament de més Zones Acústiques Tensionades a Horari Nocturn (ZATHN), instal·lant-hi sonòmetres per "aplicar mesures que s'han demostrat efectives", com més presència d'agents cívics i Guàrdia Urbana.

ERC també vol elaborar un mapa de "punts conflictius" de Barcelona per "intervenir des de l'urbanisme amb perspectiva de gènere perquè siguin llocs segurs".

Per acabar, la formació s'ha mostrat partidària de replantejar l'oci de la ciutat per "ampliar i diversificar" l'oferta actual.