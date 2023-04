Trias, en l'acte d'aquest 27 d'abril. Foto: Twitter (@xaviertrias)

Xavier Trias, candidat a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona del 28 de maig, ha dit aquest dijous 27 d'abril que "la ciutat està malament i necessita un canvi". L'exalcalde ha participat en un acte organitzat pel diari digital ElNacional.cat.

"Estem en plena batalla electoral, esperem que surti molt bé i portar el canvi a la ciutat. Només em presento per ser alcalde, per guanyar, per produir el canvi i per generar noves il·lusions a la ciutat" i ha volgut deixar clar que la seva és l'única candidatura que té molt clar que no governarà amb Ada Colau, "els altres, tots dissimulen i coquetegen. Ha de quedar clar, si no volen que governin la senyora Colau, només nosaltres ho garantim".

Trias ha lloat el seu equipo, presumint que la gent que l'acompanya és un "molt potent, gent que en sap, que té experiència de govern, que saben que és gestionar un districte i saben que per lluitar contra la pobresa cal crear activitat econòmica, sostenible". "Estem en una candidatura guanyadora", ha afegit.

PISOS TURÍSTICS I SUPERILLES

Preguntat pel tema la concessió de llicències d'ús turístic en un bloc d'habitatges del carrer Tarragona ha explicat que "cal canviar la normativa, perquè funciona malament". "Ens acusen d'haver permès la barra Lliure amb el turisme, no és veritat. El turisme ha vingut a Barcelona gràcies a un gran esdeveniment, els JJOO, que va generar una onada de turisme; ells van en contra del turisme, has d'estar-hi a favor, i veure com el moderes". Sobre habitatge ha assenyalat que els partits "ens hem de posar d'acord a 30 anys perquè necessitem habitatge, propietat de l'Ajuntament i de les administracions públiques, de lloguer a un preu assequible". De la neteja, ha afirmat que tenim un problema, "la ciutat està bruta" i ha afegit "no pot ser que treguis els grafits de Ciutat Vella quan falta un mes per les eleccions. Això ho has de fer cada dia. La ciutat està bruta, per què no està neta amb els diners que s'hi destinen?", s'ha preguntat.

Trias, en àmbit de seguretat, ha insistit que l'alcalde o l'alcaldessa s'ha de creure que és el màxim responsable de seguretat, que presideix la junta de seguretat, "s'ho ha de creure i exercir. I ha de sentir amb les forces de seguretat com a seves". I ha recordat que quan va ser alcalde es van fer patrulles mixtes, de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, que van donar molt bon resultat.

Sobre les superilles, ha explicat que el govern d'Ada Colau no fa superilles, tal com les va concebre el seu inventor, "són eixos on treus els cotxes, els fas per a vianants i suprimeixes els xamfrans per a la càrrega i descàrrega, és un disbarat. Fer pacificacions a la ciutat és bo, però s'han de fer amb estudis i rigor". I s'ha mostrat sorprès perquè "un partit, que es diu d'esquerres, arregli un carrer com Consell de Cent, però no cobreixi la ronda de Dalt. Nosaltres cobrirem la ronda de Dalt, per etapes, però ho farem". Referent al tramvia, ha exposat que el deixarà aturat entre Verdaguer i Macià, “per què ens hem de gastar una milionada amb una estructura fixa, que en el segle XX era moderna? Ara amb els busos elèctrics no té sentit".

Sobre possibles pactes ha reiterat que el canvi és la seva candidatura i ha explicat que té total llibertat per fer pactes, "he tingut llibertat per fer l'equip també per prendre les decisions amb la meva candidatura, som un equip”. També ha explicat que si no guanya les eleccions se n'anirà a casa, "no té sentit fer de regidor amb 76 anys" i ha afegit que, tant si guanya com si no, no es tornarà a presentar.