Ernest Maragall @ep

El candidat d' ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall , ha sostingut que la concessió de 120 llicències turístiques a pisos del carrer Tarragona és “un indicador absolut de mal govern” de la coalició de BComú i PSC a l'Ajuntament.

"És una mesura gairebé absoluta que no s'ha governat bé. Una barreja de deixadesa i dogmatisme" , ha dit en un acte sobre turisme amb el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent.

Maragall ha demanat quantificar quantes llicències es van demanar després de l'anul·lació judicial del Pla Especial Urbanístic d'Allotjament Turístic (Peuat) que va possibilitar la concessió, cosa que també ha reclamat Torrent.

El conseller ha estès la mà al consistori per abordar aquest cas, tot i que ha retret a l'Ajuntament que hagi demanat a la Generalitat extingir les llicències d'aquests pisos després d'haver renunciat a participar a la "governança" del sector, segons ell.

"El que no estic disposat a assumir és que em passin la pilota d'una responsabilitat que no és meva" , ha dit Torrent, que ha acusat el Govern municipal de tenir un comportament electoralista.

També ha criticat que l'Ajuntament "centrifiqui" la seva responsabilitat amb aquestes 120 llicències i ha sostingut que el consistori no va exercir les competències per evitar-ho, decretant una moratòria de llicències després de l'anul·lació del pla o amb una ordenança sobre usos.

"TORNAREM EL COLOR"



Maragall ha apostat per promoure un "creixement intel·ligent" del turisme sostenible a Barcelona que defugi de models 'low cost' i que, alhora, contribueixi a regenerar espais de la ciutat ia mantenir el seu patrimoni i no a degradar-lo.

"Tornarem el color a Ciutat Vella. Ciutat Vella no serà gris ni un grafitti. Serà un terreny d'altíssima qualitat i dignitat, i un orgull" , ha garantit.

El candidat republicà ha sostingut que Barcelona no pot ser un lloc on tot s'hi val ni una ciutat objecte, i ha plantejat destinar els fons de la taxa turística a millorar l'espai públic i incrementar els efectius d'agents cívics.

"No podem estar tota l'estona pensant què prohibim", ha alertat Maragall, que ha dit que la seva proposta no se situa ni en el decreixement del turisme ni en la promoció sense límits ni model.

En aquest sentit, ha apostat perquè Barcelona sigui un “camp real” per aplicar el Compromís Nacional per un Turisme Responsable, en aliança amb la Generalitat.

CÀRREGA TURÍSTICA



Maragall també s'ha obert a estudiar la càrrega màxima de visitants que pot assumir la ciutat al costat del sector, cosa que creu que serà positiva per a hotelers, restauradors i comerciants per evitar que el turisme es converteix en “un cavall de Troia” per a Barcelona.

"La qüestió és com governem el cavall", i ha assegurat que la normativa municipal en els darrers anys no ha contingut ni ordenat un turisme que, al seu parer, va créixer sense control sota el govern de l'exalcalde i candidat de Junts, Xavier Trias.

MODEL DES DEL CONSENS



Torrent ha mantingut que el turisme pot ajudar a combatre la "starbuckització" de les ciutats si es governa de manera que contribueixi a transformar en positiu el model econòmic.

En aquest sentit, ha sostingut que els canvis de model s'han d'abordar des del consens perquè durin més d'una legislatura, com defensa que ha fet la Genrealitat amb el Compromís Nacional per a un Turisme Responsable.

I ha afegit que l'alternativa a no liderar és deixar el debat sobre el futur del turisme “als negacionistes i als que el dimonicen”.