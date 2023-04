La candidata de la CUP. Foto: Twitter (@bashachanguerra)

La candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona, Basha Changue, ha recriminat a Barcelona en Comú que les superilles s'hagin convertit en "guetos chic de persones de pas" que no augmenten la qualitat de vida dels veïns, que per a la CUP és del que es tractava.

Changue ha opinat que la ciutat s'acep pacificar des d'una mirada global i d'afectacions als municipis de l'entorn, en lloc d'"anar fent pedaços" que han generat gentrificació, ha dit en una entrevista concedida a Europa Press .

Per a Change, "com a concepte en el paper és una bona idea", però creu que s'han aplicat amb l'únic objectiu de projecció internacional i que no estan funcionant per no anar acompanyades de mesures econòmiques, com ara un control del preu dels immobles.

La candidata de la formació anticapitalista ha rebutjat que “s'ompli la ciutat de persones de pas” perquè no contribueixen a construir comunitats veïnals fortes, que és el principal objectiu de les polítiques de la CUP.

Per això, la seva proposta en matèria de seguretat passa per repensar el mateix concepte, que per Changue és tenir xarxes veïnals basades en l'ajuda mútua en lloc de "militaritzar" els carrers i delegar la seguretat ciutadana a la policia.

"No necessitem més enfrontaments entre veïnes, el que necessitem és responsabilitzar-nos de la vida comunitària", en un model que, ha seguit, també es replica en la neteja dels carrers perquè creu que un es responsabilitza de l'espai públic quan se'l sent propi .