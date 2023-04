Preguntada per si l'afecta electoralment la situació entre Podem i Sumar, ha respost que encara que “hi pot haver discrepàncies en algun plantejament”, prefereix centrar-se en els grans consensos. | @EP

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció, Ada Colau , ha afirmat que ella és "la garantia que les polítiques progressistes es mantinguin a Barcelona" després de les eleccions municipals del diumenge 28 de maig.

En una entrevista al Diario.es recollida aquest dissabte, en preguntar-li pels seus pronòstics , ha respost que està molt renyit , encara que és optimista i creu que “pot guanyar”.

Ha avisat que caldrà pactar : "Barcelona és clarament progressista, i estic orgullosa d'haver governat amb les forces progressistes. Reivindico el govern amb el PSC com a soci de govern i ERC com a soci estable".

Ha dit que la Llei d'Habitatge aprovat aquesta setmana serà un pas fonamental i que "Barcelona serà la primera a aplicar-la amb la màxima ambició", i ha afegit que el consistori ja té preparat l'informe per presentar-lo a la Generalitat quan la llei es publiqui a Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per declarar tots els barris zona tensada.

Ha negat que "l'estrella del mandat sigui l'eix verd de Consell de Cent" i ha recordat que des de l'Ajuntament han impulsat un pla de barris de 350 milions als barris més vulnerables , així com ' superilles ' a la Marina de la Zona Franca i Sant Andreu , i no només a l' Eixample .

"Tenim un model per a tota Barcelona i els seus 73 barris perquè mai més hi hagi barris de primera i de segona", ha defensat Colau, que també ha destacat que el model de les 'superilles' ha permès passar dels 350.000 cotxes diaris als 285.000.

PODEM I SUMAR



I preguntada per si l' afecta electoralment la situació entre Podem i Sumar, ha respost que encara que “hi pot haver discrepàncies en algun plantejament”, prefereix centrar-se en els grans consensos.

En preguntar-li per si serà ministra del Govern , ha respost que no pensa deixar la política municipal : "No em veuran de ministra. Em presento amb moltíssima il·lusió al tercer i últim mandat. Soc una municipalista convençuda".