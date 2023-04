Basha Changue , aquest dissabte a Barcelona en el marc de la jornada 'Cuidem els que cuidin!'. | @EP

La CUP Barcelona aposta per treballar per uns serveis socials "que garanteixin una vida digna" per a tots els veïns de la ciutat i perquè no siguin un instrument de gestió de la pobresa i l'exclusió.

Aquest és el principal objectiu del model de serveis socials de cures per a Barcelona que ha presentat la candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona, Basha Changue , aquest dissabte a Barcelona en el marc de la jornada 'Cuidem els que cuidin!', informa el partit en un comunicat.

La CUP proposa que l' Ajuntament de Barcelona ofereixi serveis que "socialitzin les cures, creant llocs de treball i reduint el pes domèstic i individualitzat que generen els treballs reproductius i que habitualment recau sobre les dones".

Han advocat per millorar les condicions laborals dels treballadors dels serveis socials de Barcelona, garantir l'estabilitat laboral i aconseguir sous dignes, a més d'oferir-los una "formació adequada a tots els àmbits".

Alhora, veuen necessària "l'eliminació de biaixos racistes, patriarcals i aporofòbics de totes les intervencions dels serveis socials", per la qual cosa demanen la revisió dels protocols d'actuació i la formació dels treballadors des d'aquesta òptica.

MUNICIPALITZAR SUBMINISTRAMENTS BÀSICS



D'altra banda, han reivindicat la municipalització com més aviat millor dels subministraments bàsics com l'aigua, la llum i el gas, "apostant per un model energètic renovable i respectuós amb el conjunt del territori".

També demanen la modificació de l'actual hisenda municipal per aconseguir "una hisenda justa i progressiva que gravi amb contundència les rendes més elevades de les classes més altes".