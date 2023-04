Per a Collboni, que l'exalcalde i candidat de Junts, Xavier Trias, guanyés les eleccions "seria el risc de tornar a obrir etapes del 'procés' que feliçment tots hem superat", i ha reiterat que no investirà Trias ni tampoc Colau. | @EP

El candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni , ha promès augmentar en 100 hectàrees el verd urbà abans del 2030 si és alcalde "d'una manera que no afecti la mobilitat" i amb l'objectiu de compensar emissions de diòxid de carboni i baixar la temperatura a la ciutat.

En el marc d'una ronda d'entrevistes d'Europa Press als candidats a l'Alcaldia de Barcelona, ha concretat que ho farà mitjançant convertir en jardins 30 interiors de poma de l'Eixample --nou hectàrees--, d'"intensificar" l'arbrat a parcs ja existents i d'habilitar noves zones.

Amb una inversió total de 500 milions d'euros durant dos mandats, destinarà 204 a la nova urbanització de 71 hectàrees a tots els districtes de la ciutat mitjançant l'obtenció de nous sòls de l'espai públic.

L'exprimer tinent d'alcalde ha defensat les pacificacions de carrers perquè s'han dut a terme des dels anys 80, però ha apuntat que “acumular totes aquestes obres alhora seria un problema per a la mobilitat a Barcelona i ho està sent”.

Sobre si s'ha de reduir el nombre de cotxes que circulen diàriament per l'Eixample, l'alcaldable socialista creu que "de manera natural això anirà passant", però veu necessari per això conscienciar la població i garantir alternatives en transport públic, així com a bici, patinet ia peu.

LLEI D'HABITATGE



Després de l'aprovació de la nova Llei d'Habitatge , ha opinat: "Tindrà un impacte importantíssim i històric. Aturarem la pujada de preus de lloguer, absolutament embogida els últims mesos i anys", en situar Barcelona com la ciutat amb els lloguers més alts d´Espanya.

A més de topar el preu del lloguer i construir 25.000 habitatges protegits , el PSC defensa un pla perquè el petit propietari cedeixi el seu pis a l'Ajuntament: el consistori el llogarà per 500 euros i afegirà la diferència respecte al preu de mercat, en un programa que estimen que pot sumar 1.000 immobles al parc públic.

CICLE "ESGOTAT" DE COLAU



Precisament sobre la gestió municipal de l'habitatge, Collboni veu que el cicle polític de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , "és evident que s'ha esgotat" i, segons sembla, els comuns no han estat capaços d'administrar el poder per trobar solucions i fer canvis reals.

També en crítica als seus socis al Govern municipal, ha assenyalat: "Qui amplia les bases creuerístiques és Colau el 2018, quan va fer les noves terminals", i per això creu que és contradictori el discurs de BComú.

Amb una estratègia perquè tornin a Catalunya les empreses que van canviar la seu pel 'procés' , el candidat del PSC a governar la capital catalana s'ha erigit com l'opció electoral perquè Barcelona "torni a jugar la primera lliga de les capitals econòmiques" del país".

EL "RISC" DE TRIAS



Per a Collboni, que l'exalcalde i candidat de Junts, Xavier Trias, guanyés les eleccions "seria el risc de tornar a obrir etapes del 'procés' que feliçment tots hem superat", i ha reiterat que no investirà Trias ni tampoc Colau.

Ha assegurat que si no guanya els comicis del 28 de maig, se n'anirà a l'oposició : "Qui guanya, guanya. Ha de fer possible i viable el govern que plantegi i el que perd se'n va a l'oposició", ha dit respecte als possibles escenaris postelectorals.

El líder socialista, que comptarà amb el suport del president del Govern, Pedro Sánchez , i els ministres del PSOE per a la campanya, ha dit que una victòria de la seva formació a Barcelona "suposa la consolidació d'un canvi polític de fons a Catalunya cap a la normalització institucional".