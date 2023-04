Considera que Trias té un perfil molt proper ideològicament a la de la seva formació, encara que també recalca algunes diferències amb el partit. | @EP

El diputat del PDeCAT al Congrés Sergi Miquel ha defensat que s'haurien d'haver presentat "per lliure" a Barcelona a les eleccions municipals, tot i que ha avalat l'acord aconseguit amb el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias , per presentar-se junts .

"El PDeCAT s'hauria d'haver presentat per lliure a Barcelona. Si això no ha estat possible i és l'acord que la direcció del PDeCAT i la gent de Barcelona del PDeCAT han arribat, em sembla bé", ha assegurat en una entrevista a Europa Press.

Després de recordar que Trias va ser militant del PDeCAT fins fa pocs mesos, considera que és un perfil molt proper ideològicament a la seva formació i que la seva manera de fer política té "molt a veure" amb la que tenen al partit.

"El PDeCAT ha signat un acord amb Trias a l'Ajuntament de Barcelona perquè el que pot representar Trias té més a veure amb mi que amb el grup parlamentari de Junts a Madrid", ha assegurat.

Al seu parer, seria interessant preguntar a Trias en quin grup parlamentari se sentiria més còmode si fos diputat a Madrid: "Estaria bé saber què en pensa".

Al Congrés , ha explicat que amb el grup de Junts no hi ha relació política , més enllà de la mínima de convivència, perquè no comparteixen estratègia i perquè tenen “maneres molt diferents d'entendre la política i del que es farà a Madrid".

"Això fa molt difícil que arribem a acords puntuals o generals", ha reconegut Miquel, que ha reivindicat el paper del seu grup en l'impuls de la modificació de la Llei de Mecenatge o en la implicació a l'hora de negociar els Pressupostos Generals del Estat (PGE).

'ARA PACTE LOCAL'



També ha explicat que el partit va decidir presentar-se a les municipals sota el paraigua 'Ara Pacte Local' amb la voluntat de reunificar al màxim l'espai que representa, però admet que amb això debiliten la marca PDeCAT.

"Una altra vegada més. És evident que això no reforça i confon . Part de la falta de força que pateix el partit té a veure amb una distorsió de la marca que no és nova , que comença un mes després que naixés. El partit neix. a l'estiu del 2016, i el 2017 ens vam presentar a eleccions amb la marca de JxCat”, ha asseverat.

Per a Miquel, no ajuda tenir un grup parlamentari al Congrés que parla en nom del PDeCAT i presentar-se a les municipals amb un altre nom.

FUTUR DEL PARTIT



En preguntar-li quin és el futur del partit, ha assegurat que no ho sap però que sí que intenta ser optimista sobre el futur de l'espai al que representen perquè vol creure que la feina que han fet des del grup parlamentari i de cara a les municipals “ha de servir per construir alguna cosa”.

"Si el PDeCAT mor, potser no a l'immediat, però si a mitjà o llarg termini, se'l trobarà a faltar. Perquè si el PDeCAT no estigués hi hauria moltes coses que no s'haguessin aconseguit a Madrid", ha subratllat.

Per això, ha negat que el partit estigui mort tenint en compte la tasca feta des del grup al Congrés i que Trias es va asseure a negociar amb ells per aconseguir un acord a Barcelona: “Amb el full de serveis a la mà, jo diria que aquest mort és molt viu. Morts del tot no estem, però tenim certes grans dificultats al davant”.

VEU FALTA DE LIDERATGE



Després d'argumentar que un partit necessita lideratges i base territorial, ha reconegut que no disposen dels primers i que les municipals els han de donar el segon "per si l'endemà cal construir algun projecte nou".

I és que, més enllà del partit, Miquel defensa que l'espai que representen no és mort malgrat els intents fallits que hi ha hagut, i per reconstruir-ho han de recuperar “grans referents o buscar-ne de nous si convé”.

A parer seu, el gran intent que hi va haver per reconstruir aquest espai va ser 'Centrem', que va encapçalar l'exconsellera Àngels Chacón, però va fracassar perquè va intentar ser "un conglomerat de massa coses", sumat al fet que el seu líder va abandonar.

"Centrem' hauria pogut acabar bé. Si Chacón no se n'hagués anat, 'Centrem' estaria en un altre lloc avui i hauríem pogut construir altres coses", ha sostingut Miquel, que va formar part de la direcció d'aquesta formació.

NO ESTARÀ A LES GENERALS



Sobre les eleccions generals, ha assegurat que treballarà perquè el PDeCAT es presenti però no té previst formar part de la candidatura.

"No és al meu full de ruta estar a les properes llistes", ha precisat Miquel, deixant clar que no es veu repetint en la candidatura del grup parlamentari a Madrid.