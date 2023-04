"Barcelona ha de ser la ciutat més creativa d'Europa", i per això, des del partit creuen necessari portar la cultura a tots els barris de la ciutat. | @ERC

El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha proposat de crear una targeta per "accedir a la cultura amb preus reduïts" en funció de la renda i per als joves si és alcalde després de les eleccions municipals.

En un acte aquest diumenge al districte barceloní de Sant Andreu, ha explicat que la targeta, que tindrà el nom de T-Cultura, inclourà preus subvencionats a museus, teatres, exposicions, festivals i altres activitats culturals.

"Barcelona ha de ser la ciutat més creativa d'Europa, posarem tota la ciutat a treballar per a l'objectiu de la creació i la llibertat", ha afirmat.

La número 2 de la candidatura republicana a Barcelona, Elisenda Alamany, ha assenyalat la necessitat de portar la cultura a tots els barris de la ciutat: “Al llit del Besòs i a les dues Marines només tenim el 2% dels equipaments culturals de la ciutat ciutat, és una dada escandalosa”, ha dit.

BAIXOS DE PROTECCIÓ OFICIAL "CULTURAL"



Maragall també ha detallat altres propostes per ajudar el sector cultural com la compra per part de l'Ajuntament de Baixos de Protecció Oficial "Cultural" per a la seva cessió de lloguer social a nous projectes culturals.

Així mateix, ha explicat la intenció de crear un programa per portar tota l'oferta cultural dels equipaments municipals i nacionals als centres educatius de la ciutat i establir beques a l'àmbit municipal per a l'accés als ensenyaments artístics superiors.