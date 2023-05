El candidat del PP també ha criticat projectes de Colau com els carrils bici o les superilles. | @EP

El candidat del PP a l'Alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusat l' Ajuntament de ser "un obstacle per a la creació d'ocupació", i ha culpat el consistori del trasllat d'empreses fora de la ciutat i de Catalunya.

En un vídeo compartit a Twitter aquest dilluns, 1 de maig, Sirera ha recordat els que "han perdut la feina a Barcelona per culpa d'un separatisme que ha expulsat milers d'empreses".

"Colau va pujar al cotxe oficial i es va oblidar dels treballadors. Ni treballa ni deixa treballar. Ha dit que no al turisme de qualitat, ha dit que no a l'ampliació de l'aeroport i ha dit que no a la indústria de l'automòbil", ha afegit.

Ha dit textualment que generar ocupació a la ciutat és una tortura fiscal i democràtica, per la qual cosa considera que cal un canvi a la ciutat perquè “Barcelona necessita menys ideologia, necessita millor gestió”.

"Si necessites el cotxe o la furgoneta per treballar, et passes mig matí en un embús per culpa d'un carril bici que ningú fa servir o per una superilla que ningú entén", ha criticat.