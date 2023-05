La candidata de Ciutadans, Anna Grau. Foto: Europa Press

La candidata de Cs a l'alcaldia de Barcelona, Anna Grau, ha considerat que ella i l'alcaldessa i candidata a la reelecció, Ada Colau, són les alcaldables més clares amb els seus programes. "Som les dues úniques persones que diem la veritat, que el que diem ho fem i el que fem ho diem", ha dit en una entrevista a Nació.

"Ella no fa promeses electorals, fa amenaces electorals, i les compleix totes: carregar-se l'Eixample, i se'l carrega, tancaré els bars, i els tanca", ha afegit.

D'altra banda, ha assegurat que "Laura Borràs està com està per fer una cosa que la senyora Colau fa cada dia. El que passa és que la senyora Colau no ho explica per mail i de moment se n'ha sortit".

Grau ha dit que veu a l'exalcalde un fons menys dialogant, si bé "continua sent una persona molt educada, amb unes formes que tant de bo tinguessin altres polítics".

Preguntada textualment per què error de la seva formació durant els anys àlgids del procés esmenaria, ha afirmat que no creu que hagi sortit del moment àlgid i ha assenyalat la "violència simbòlica, política, verbal" com el que l'ha preocupat sempre.