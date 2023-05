L'alcalde de la capital del Maresme, David Bote. Foto: Aj. de Mataró

David Bote (1982) torna a ser el candidat del PSC a l'alcaldia de Mataró. Físic de professió (també ha exercit de professor), ha estat el batlle de la ciutat on va néixer des de 2015.

Com valora la legislatura que acaba?

Malgrat les dificultats (la pandèmia, el temporal Glòria) hem avançat: l’atur s’ha reduït gairebé a la meitat, hem millorat l’estat de la neteja i liderat la lluita contra les ocupacions, guanyat nous equipaments i zones verdes, i posat les bases d’aquelles transformacions necessàries per assolir una ciutat pròspera, segura, ecològica i inclusiva.

Es presenta a la reelecció. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

La seguretat, la neteja i totes les qüestions que afecten al dia a dia. Són temes necessaris, però anirem més enllà:

- Una ciutat pròspera que genera riquesa, dinàmica i capaç d’atraure inversions tan públiques com privades, que ofereix oportunitats, innovadora i emprenedora, que reté el talent i n’atrau de nou.

- Una ciutat que és comunitat, que vetlla per a tots els seus membres, especialment aquells que necessiten un cop de mà, una comunitat igualitària orgullosa d’ella mateixa i cohesionada.

- Una ciutat sostenible que està preparada pels reptes del futur: la sequera, l’augment de temperatures, l’encariment del preu de l’energia, etc. i també per saber integrar les noves tecnologies al servei de les persones i les seves necessitats.

- Una ciutat capital, referent, ben connectada amb el Maresme, la metròpoli i el sud d’Europa.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents?

La construcció del Parc d’Economia Circular, l’ampliació de l’Hospital i del Tecnocampus, el nou Pla General. Mataró té futur i un pla. En el marc de l’Agenda 2030 hem definit 28 projectes per assolir una ciutat més pròspera, segura, saludable, inclusiva i ecològica.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Em veig governant, prenent decisions pensant en tothom i per no deixar ningú enrere, transmetent confiança i seguretat com hem fet aquests anys. De vegades penso què hauria passat si davant d'aquesta situació no hi hagués hagut un alcalde socialista, que sap quines prioritats s'han d'atendre.

La ciutat ha vist com es donaven força episodis d’ocupacions, però ara s’ha aprovat la llei que permet que els ajuntaments puguin desallotjar si són conflictius. Com ho valora?

Positivament. Mataró ha liderat la lluita contra les ocupacions i la feina comença a donar els seus fruits. Amb protocol propi en col·laboració amb la ciutadania hem evitat moltes ocupacions, s’han començat a celebrar judicis ràpids i el Parlament ha aprovat una llei per actuar davant la deixadesa d’alguns propietaris. Ara ens falta el pas definitiu, que el Congrés dels Diputats aprovi una llei que permeti actuar a la policia les primeres 48 h d’una ocupació.

Una altra de les queixes recurrents de part de la ciutadania és la seguretat i la manca de neteja. Què s’ha fet i què es pot fer al respecte?

Han estat la nostra prioritat, conjuntament amb les persones i preparar-nos per al futur. Hi dediquem més recursos, tenim més policies, hem començat la instal·lació de càmeres de videovigilància, fomentat la col·laboració amb altres cossos com Policia Nacional o Mossos d’Esquadra i liderat la lluita contra les ocupacions; en l’àmbit de la neteja, tenim un contracte que ens permet netejar més i recollir la brossa d’una manera més sostenible. Cal perseverar: anem pel bon camí.