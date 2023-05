Puigneró (dreta) amb el cap de llista, Josep Maria Vallès. Foto: Twitter (@jordiPuignero)

Després de la sortida del Govern de Junts per Catalunya, calia veure quin era el futur, fos polític o en algun altre sector, dels exconsellers d'aquesta formació. Alguns, com Gemma Geis, deixen l'àmbit català per presentar-se a les municipals com a cap de llista del partit a l'alcaldia de Girona. I un altre cas que segueix el mateix camí és el de Jordi Puigneró.

L'exresponsable del departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (una conselleria important en els darrers mandats) serà el número 5 de la llista del partit a Sant Cugat del Vallès, el seu municipi, i un lloc que no li és estrany: entre 2005 i 2010 ja va ser regidor en el consistori.

Puigneró, un home molt ben considerat per l'entorn de Carles Puigdemont, és el número 5, per darrere a la llista de Josep Maria Vallès, Cristina Paraira, Carles Brugarolas i Núria Escamilla.

Junts va ser la formació guanyadora dels anteriors comicis, amb 12.144 vots i el 27,53% dels suports dels veïns que van passar per les urnes. La formació va obtenir 9 regidors (de forma que si repetís resultat, Puigneró entraria al Ple), però un pacte entre ERC-MES, el PSC i la CUP va fer que en aquesta legislatura fossin els republicans qui hagin tingut l'alcaldia.