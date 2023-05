Foto: ERC Vilafranca

Pere Sàbat (1988) ha estat implicat en el teixit associatiu de Vilafranca del Penedès des de ben jove.

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, és tècnic de projectes de la Fundació Josep Irla i regidor des de 2015.

Com valora la legislatura que acaba?

Ha estat un mandat díficil, però que ha certificat que tenim un govern en temps de descompte, desunit i sense projecte de futur per la ciutat, més enllà de fer pedaços. Ha estat el mandat que ha deixat clar que cal un nou govern amb més energia i més ambició de ciutat.

Fins ara ha estat cap de l’oposició. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

La prioritat és posar en marxa la ciutat. Tenim molts reptes (habitatge, comerç, seguretat, el tren, segregació escolar, cultura...) que necessiten una activació immediata. Tirarem endavant un programa de transformació basat en cinc eixos: reforma urbana per una ciutat més verda i saludable; més impuls social (per exemple arribant al 2% de pressupost en polítiques d'habitatge); més oportunitats econòmiques on crearem el Consell Econòmic i Social; posada en marxa de l'Oficina municipal de l'energia per coordinar les polítiques de sobirania energètica; i l'exercici de la capitalitat en positiu del Penedès.

Sota el seu parer, què és el més urgent que cal millorar al municipi?

Posar en marxa la ciutat en tots els sentits. Millorar les condicions materials de vida perquè la gent pugui viure dignament a la ciutat és bàsic.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Més enllà de la forma de govern, governarem apostant pels Acords de Ciutat, amplis consensos fets a partir del diàleg amb la ciutadania, els agents econòmics i socials i la resta de partits. Àmbits com el tren i la reivindicació de millores a la Renfe i els trens regionals o en el comerç que vertebra el model de ciutat que defensem és on és més necessari dur a terme aquests acords amplis.

Quines institucions ha notat que han estat més a prop del seu govern? I més allunyades?

El que és més important és que l'Ajuntament ha d'estar al costat de la gent. I així governarem.

Per què aposten per una segona biblioteca per a Vilafranca?

Les biblioteques són espais bàsics de vertebració social. Són espais socials i cívics. Són claus per donar espais a la ciutadania, que potser no tenen a casa, i per tant és un servei importantíssim per a bona part de la població. Ho és també perquè el Pla de lectura pública de Catalunya situa la nova biblioteca de Vilafranca com a prioritària.

Quin és el problema amb el transport entre Vilafranca i Barcelona? Quines propostes presenten per solucionar aquesta problemàtica?

El principal és el nefast servei de Renfe que tenim. És una vergonya i és fruit de dècades de desinversió i menysteniment dels governs del PP i del PSOE-PSC que han tingut amb la ciutadania de Vilafranca i del Penedès. És un escàndol que actualment es tardi de Vilafranca a Barcelona Sants més d'una hora i deu minuts per fer el trajecte. Això impacta a la vida i al dia a dia de milers de persones de la ciutat i limita les oportunitats econòmiques de Vilafranca. Ens juguem bona part del futur de la ciutat amb el tren, tan en la millora de la Renfe i la R4, com amb l'allargament de la R8 del Vallès i de Rodalies Tarragona fins a Vilafranca i la parada de trens regionals per poder tenir trens ràpids cap a Barcelona i Tarragona. Així com també, ja que tenim la infraestructura que ens passa per la ciutat, una parada d'Alta Velocitat per connectar-nos amb Europa.

L'actual alcalde porta des del 2009 al càrrec, què pot aportar vostè que no estigui fent Pere Regull?

Cal agraïr la tasca dels equips de govern d'aquests últims mandats la dedicació que han tingut. Des de la diferència i amb models de ciutat diferents, però cal agraïr el seu servei. Però ara és moment d'obrir una nova etapa amb més ambició de ciutat per fer la transformació que Vilafranca mereix.

Vostè proposa una Vilafranca on es pot viure millor, quins canvis seran necessaris per arribar-hi?

Hem de treballar més en polítiques d'habitatge. Hem de treballar més en polítiques d'ocupació. Hem de treballar més polítiques urbanístiques. Posar la gent al centre i passar d'una ciutat del segle XX a una ciutat del segle XXI.

Fa tot just un mes una enquesta indicava que el 47,5% dels veïns creuen que el municipi ha empitjorat durant l'últim any. En quins sentits veu vostè que s'ha produït aquest deteriorament?

La ciutadania percep que estem al final d'una etapa, dels governs de Junts i el PSC i que ara cal obrir-ne una de nova amb un nou lideratge que aporti una nova visió de ciutat. Els partits del govern han tingut tot el temps del món aquests darrers 20 anys per fer tot el que diuen que volen fer. I fruit d'aquesta desídia la ciutat