Maragall, en un acte recent. Foto: Twitter (@ernestmaragall)

En un acte amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i l’exconsellera de Justícia i número 3 de la llista de les municipals, Ester Capella, el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, s'ha mostrat partidari de crear 10 jutjats de proximitat, un per a cada districte. "La manca d’agilitat i proximitat en la justícia genera sensació d’impunitat cap a la delinqüència i de menys utilitat cap a les forces de seguretat", va apuntar.

El candidat republicà ha afirmat que la Carta de Barcelona possibilita aquesta mesura i, en aquest sentit, ha fet una crida al Govern de la Generalitat per "anar de la mà" davant l’Estat i aconseguir-ho. "Barcelona ha de prendre la iniciativa i el govern de la Generalitat també. Tenim una urgència i la nostra política de mirada llarga demana que comencem. Parlem com a primera mesura de la creació de 10 jutjats de proximitat, un per a cada districte. La justícia ha de conèixer l’autoritat sobre la que actua", ha volgut deixar clar.

Maragall ha dit que "tenim moltes raons per no confiar en el sistema judicial espanyol", demanant que Barcelona i Catalunya "apretin" davant la situació d'urgència pel que fa a la inseguretat, que és el primer problema dels barcelonins i barcelonines segons els darrers baròmetres municipals.

La voluntat de la formació és que aquests jutjats de proximitat que volen crear els republicans serveixin per mediar i solucionar els conflictes menors, sense que sigui necessari que arribin als tribunals. En l’àmbit penal afectarà els delictes lleus, exceptuant els de violència masclista. En l’àmbit contenciós, els de menor quantia com ara sancions, llicències, convivència veïnal, sorolls o incivisme. De la seva banda, en l’àmbit convivencial la funció principal serà la mediació comunitària.

La mesura permetrà immediatesa i gratuïtat, a més d’un major control per evitar la multi-reincidència.